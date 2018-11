Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Ucrainei a aprobat, luni seara, decretul presedintelui Petro Porosenko privind instituirea Legii martiale si initiativa de organizare in mod anticipat a alegerilor prezidentiale, informeaza presa de la Kiev.Verhovna Rada a aprobat aplicarea Legii martiale timp de 30 de zile in…

- Comandantul Forțelor Navale din Ucraina, amiralul Igor Voroncenko, a declarat ca cele trei nave ucrainene, care au fost capturate de Rusia dupa incidentul din stramtoarea Kerci, au fost urmarite de 10 nave ale Flotei Marii Negre și FSB, transmite UNIAN. „Cand am ieșit in mare, nu am provocat FSB și…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a cerut luni Rusiei sa elibereze marinarii si navele ucrainene arestati in stramtoarea Kerci, subliniind ca Moscova a incalcat dreptul international, transmit dpa si Armenpress. Marinarii ucraineni au fost 'retinuti in mod brutal, cu incalcarea legilor internationale',…

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- ”Urmaresc cu ingrijorare escaladarea brusca, de catre Federația Rusa, a confruntarii militare cu Ucraina. Intr-un gest fara precedent, Moscova a blocat accesul in Marea Azov, sechestrand mai multe nave ale marinei de razboi ucrainene. Este momentul unui raspuns ferm și coordonat din partea…

- Rusia continua pregatirea infrastructurii militare din Crimeea pentru instalarea de arme nucleare, a declarat ambasadorul Ucrainei la ONU, Vladimir Ielcenko, indicand ca Moscova a dublat numarul trupelor sale din peninsula ucraineana anexata in martie 2014, potrivit agentiei de presa Unian si publicatiei…

- Kievul a desasurat trupe in apropiere de Marea Azov ca raspuns la agresiunea rusa, a declarat un comandant din armata ucraineana, in contextul cresterii tensiunilor din zona, relateaza The Moscow Times, citeaza adevarul.ro.

- Armata ucraineana a lansat astazi exercitii militare comune cu Statele Unite si cu alte 9 tari membre ale NATO, pe fondul tensiunilor persistente cu Moscova, care va organiza saptamana viitoare propriile sale manevre, cele mai ample dupa prabusirea URSS. Manevrele au loc in vestul Ucrainei pana in 15…