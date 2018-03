Stiri pe aceeasi tema

- Insula pe care doar femeile au voie. O saptamana aici costa 3500 de dolari. SuperShe, un grup internațional format numai din femei, fondat de catre Kristina Roth, iși va deschide in curand sediul și salile de fitness pe o insula privata din Finalda. Vezi galeria foto + 3 + 3 Incepand cu luna iunie,…

- Zeci de oameni din localitatea Drajna, județul Prahova, suntn izolați și nu pot ajunge acasa decat pe jos, dupa ce drumul care ducea catre locuințele lor s-a surpat din cauza unei alunecari de teren. Oamenii se roaga sa nu aiba nevoie de intervenția ambulanței sau a pompierilor, pentru ca autspecialele…

- Alexis Tisipras ar dori sa suspende campionatul de fotbal din Grecia, dupa un incident armat. Meciul de fotbal dintre PAOK și AEK a fost intrerupt in minutul ’90, dupa un scandal provocat de decizia arbitrilor de a anula golul marcat de Fernando Varela. Arbitrul a revenit asupra deciziei 60 de minute…

- Evenimentul va avea loc la Constanța, iar orgaizatorii au anunțat ca inscrierile au fost deschise ziele acestea. In perioada 11-12 mai, hotelul Del Mar din Constanța va gazdui o conferința regionala avand ca tema o problema grava de mare actualitate, atat in Romania cat și la nivel mondial. Denumita…

- Vladimir Putina afirmat ca a ordonat doborarea unui avion cu 110 pasageri la bord, in 2014. El a luat aceasta decizie, dupa ce a fost informat ca ar fi avut o bomba la bord, iar aeronava s-ar fi indreptat catre Soci, unde avea loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, relateaza BBC News. Președintele…

- Cod galben de ceata in Vaslui si alte 5 judete din Moldova si Dobrogea. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in dimineața zilei de luni, 12 martie, atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in sase judete din Moldova si Dobrogea, respectiv ploi si vant puternic in judetele…

- Reprezentantii societatii civile din Iasi anunta continuarea protestelor fata de tergiversarea proiectului autostrazii Iasi-Targu Mures, urmand sa fie organizat un mars motorizat din Moldova catre Bucuresti. Catalin Urtoi, membru fondator al asociatiei "Impreuna pentru A8", a declarat, duminica,…

- Centrul de Cultura și Arta al județului Salaj (Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11) va gazdui luni, 12 martie 2018, de la ora 16.00, in Sala “Dialoguri Europene”, lansarea de carte cu tema: “Misterele Revoluției din 1989”, susținuta de ziaristul Grigore Cartianu. Acesta este autorul a patru carți meticulos…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, respectiv 57% fata de anul 2010, arata un studiu C&W Echinox. …

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Ecologistii marini se intreaba daca Marea Neagra va reusi sa supravietuiasca schimbarilor climatice pastrandu-si caracteristicile care o fac unica in lume. Datele puse la dispozitie de cercetatorii de la Institutul de cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa din Constanta sunt ingrijoratoare.

- Proiectul plajei pentru persoane cu dizabilitati a fost anulat Proiectul plajei pentru persoane cu dizabilitati de la Constanta a fost anulat de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, anunta organizatia neguvernamentala Centrul de Autism "Marea Neagra", care protesteaza…

- Sectorul de litoral alocat pentru amenajarea unei plaje terapeutice, cu accesibilitati pentru persoanele cu nevoi speciale, este oferit pentru beach bar-uri. Organizatia spune ca, in semn de protest, a transmis o petitie catre premierul Viorica Dancila, prin care solicita un control real la ABADL Constanta,…

- Cosmarul unei nopti de iarna va cuprinde Romania. Vine ploaia inghetata, un fenomen care va transforma strazile intr-un urias patinoar. Tot ce atinge aceasta ploaie va ingheta pe loc sub o crusta de gheata: asfalt, masini, cabluri sau copaci.

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale, arata Mediafax.Si in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral…

- In urma deciziilor Summit-ului NATO de la Varsovia din 2016, desfasurarea de trupe aliate pe teritoriul Romaniei este in plina derulare, intr-un exemplu clar de solidaritate și integrare. Baza din județul Constanța gazduiește activitați comune de instruire ale marinarilor militari romani și americani,…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt 'clar o minciuna', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania,…

- Doi lupi filmați cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei amplasata intr-o #padure din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #RomsilvaRangerii parcului au montat camera in rezervația naturala Tișița, in zona de protecție integrala a parcului,…

- Doi lupi au fost filmati cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Camera a fost montata dupa ce rangerii au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare. Specialistii estimeaza o populatie constanta…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- O nava militara americana, distrugatorul USS Ross, va ancora in portul Constanța pentru a participa la activitați comune cu Forțele Navale Romane. Nava a mai fost de trei ori in Romania la diverse exerciții NATO in Marea Neagra.

- Zece masini au fost distruse intr-un accident care a avut loc seara trecuta in Constanta. Singura victima a fost o femeie care a scapat de sub control masina pe care o conducea. Ea a fost ranita usor dupa ce vehiculul sau a rupt un stalp de electricitate si, apoi, a lovit mai multe autoturisme parcate.

- Chiar daca in Capitala dimineata a fost soare, la momentul de fata in zona de nord a orasului e ceata. La fel si in alte localitati din tara. Specialistii atrag atentia asupra faptului ca negura se va semnala in peisaj pana in jurul orei 13, in mai multe zone din Romania, aflate sub incidenta unor […]…

- "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanta, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla si am incheiat ziua la Mangalia, in portul militar, unde am vazut Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete", a scris Fifor,…

- Paul Brummell, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, a declarat sambata ca prezenta gruparilor navale permanente ale NATO la Constanta, din care fac parte si navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, transmite un puternic semnal de siguranta pentru libertatea…

- Prezenta constanta din ultimul an a fortelor militare ale NATO in Romania este un mesaj puternic din partea Aliantei ca Marea Neagra ”va ramane o mare libera”, spune ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, in timp ce Cluj-Napoca a inregistrat pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, citata de Agerpres. Conform datelor citate, cele mai listate…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- De la Marea Baltica la Marea Neagra, in primavara anului 1937, domnea acelasi curent de ingrijorare fata de evolutia politica de pe batranul continent. Pe atunci vecine, Romania si Polonia au renuntat la orgolii pentru a relua „Alianta inimilor“ facuta de regele Ferdinand cu liderul Poloniei interbelice.…

- Protest mut in Piața Victoriei, pe 21 ianuarie. Aproape 100 de persoane au participat duminica, 21 ianuarie, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata” si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati,…

- Incident șocant in sud-estul Africii, unde opt copii au murit dupa ce au mancat o țestoasa marina in Madagascar. Viața minorilor a fost curmata din cauza unei intoxicații alimentare provocate de consumul de carne de țestoasa marina. Autoritațile sanitare din Madagascar susțin ca țestoasa marina este…

- Statul roman a semnat contractul pentru cumpararea a 227 de transportoare blindate de tip Piranha V de al compania americana General Dynamics. Ceremonia s-a desfașurat la Ministerul Apararii, in prezența ministrului de resort, Mihai Fifor, și a premierului Mihai Tudose. Șeful guvernului a subliniat…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- Bloc din sectorul 2, invadat de șobolani. Zeci de sobolani au invadat, de o saptamana, un bloc din sectorul 2 din Capitala și au ros caramizi, tevi si au intrat chiar și in apartamentele locatarilor. Oamenii se tem pentru sanatatea lor și spun ca sobolanii ar veni din magazinul aflat la parter, din…

- Patru tipuri de microalge toxice au fost descoperite de cercetatorii constanteni in Marea Neagra. Organismele vizibile doar la microscop sunt asimilate de pestii si scoicile care ajung apoi in farfuria noastra, afectandu-ne sanatatea, spun specialistii. Oameniii de știința ai Institutului de Cercetare…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Cannabisul, cel mai consumat drog in Romania, urmat de substanțele psihoactive, cocaina și ecstasy Cannabisul continua sa fie cel mai consumat drog in Romania, urmat de noile substante psihoactive, cocaina si LSD, ecstasy, ciupercile halucinogene si heroina, arata raportul Agentiei Nationale Antidrog…

- Consumul de droguri in Romania a crescut fața de anii precedenți, arata raportul pe 2017 al Agenției Naționale Antidrog. Cannabisul a fost pe primul loc in preferințele consumatorilor de droguri ilicite dar țara noastra a inregistrat creșteri ingrijoratoare și in ceea ce privește fumatul și consumul…

- Desi Legea Invatamantului din Romania interzice prozelitismul religios in scoala, exista cazuri in care preotii sunt invitati de catre dascali sau parinti pentru a impartasi copiii, fie ei la gradinita sau in primele clase scolare.

- Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Data de 22 decembrie 1989 a ramas in memoria colectiva a tuturor celor care au trait acea zi drept ziua in care Nicolae si Elena Ceausescu au fugit de „poporul iubit” cu elicopterul, de pe sediul Comitetului Central. Este insa si ziua in care Constanta a fost pusa pe harta oraselor revolutionare, pe…

- Judecatori și procurori din județul Cluj au protestat in fața Tribunalului, in tacere. Aceștia iși manifesta astfel dezacordul fața de modificarile adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și fața de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedura penala. In cursul…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de carosabil umed pe autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti, A2 Bucuresti - Constanta, A3 Bucuresti - Ploiesti si A4 Ovidiu - Agigea. Drumurile de munte sunt acoperite cu un strat subtire de...

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…