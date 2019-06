Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite cer partidelor din Republica Moldova sa dea dovada de „cumpatare și sa se puna de acord asupra unei direcții prin dialog politic”. Este mesajul Departamentului american de Stat, in contextul crizei politice din Republica Moldova. „Statele Unite solicita tuturor partidelor din Republica…

- Ministerul de Externe de la Moscova a publicat un comunicat în care saluta crearea coaliției de guvernare și a noului executiv de la Chișinau și spune ca va colabora cu noua conducere a Republicii Moldova.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat astazi, într-un comunicat de presa, ca a întarit regimul de contra-spionaj la intrarea în Moldova pe teritoriul Ucrainei, pentru cetațenii radicali ai Federației Ruse. Decizia a fost luata pentru a preveni agravarea situației…

- Ministerul de Externe de la Kiev anunta ca este ingrijorat de evolutia situatiei politice din Republica Moldova. Intr-un comunicat de presa, se spune ca Ucraina este interesata ca Moldova sa fie stabila, democratica si europeana. Oficialii ucraineni afirma ca sunt gata sa ofere Chisinaului, daca este…

- Europenii, intr-un gand cu Voronin: Acordul cu UE trebuie revizuit - Cand se va intampla / În contextul împlinirii a 10 ani de la înființarea Parteneriatului Estic, unele state europene care au stat la baza fondarii acestui aranjament regional propun revizuirea și completarea Acordurilor…

- Ministerul de Externe de la Bucuresti a publicat lista sectiilor de votare din strainatate pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova vor fi deschise 36 de sectii.

- Decretul semnat de Vladimir Putin, prin care se faciliteaza acordarea cetațeniei ruse cetațenilor din regiunile de sud-est ale Ucrainei, au fost condamnate de Ucraina și Germania, susținand ca: „Anunțul facut de Rusia contravine spiritului și obiectivelor acordului de la Minsk. Acesta este opusul masurilor…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…