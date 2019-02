Stiri pe aceeasi tema

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a declarat miercuri ca 'nimic concret' nu se afla in spatele declaratiilor facute marti seara de ministrul roman al apararii Gabriel Les, care a afirmat ca Romania…

- Ambasadorul roman a evidentiat prioritatea acordata de Romania conceptului si valentelor coeziunii ca element esential al unitatii europene, vital pentru promovarea proiectului european si a rolului global al Uniunii. Totodata, ambasadorul George Maior a subliniat dorinta Romaniei de a contribui…

- Remus Pricopie susține ca rezoluția este „o dovada de respect și apreciere pentru țara noastra" și considera ca politicienii ar trebui sa raspunda acestui mesaj „prin acțiuni concrete, care sa conduca la intarirea valorilor democratice, si prin seriozitate, ceea ce, azi, s-ar traduce prin respectarea…

- Salutam adoptarea de catre Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a Rezolutiei prin care se sarbatoreste "Centenarul Marii Unirii a Romaniei din 1918", marturie a legaturii istorice dintre Romania si SUA si a excelentei cooperari in cadrul Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite…

- Administrația Statelor Unite a transmis felicitari, cu ocazia Zilei Naționale, romanilor și Romaniei, țara noastra fiind considerata „un aliat puternic”. De asemenea, Washingtonul a annunțat ca va susține in continuare autoritațile de la București in respectarea normelor democratice. „In numele Administratiei…

- Telefoanele fixe de tip DECT 6.0 fara marcaj CE provin in cea mai mare parte din Statele Unite ale Americii, Canada sau state din Asia și sunt destinate utilizarii in aceste țari. Telefoanele fixe fara fir de tip DECT 6.0 funcționeaza in benzi de frecvențe care in Romania sunt destinate altor servicii,…

- Statele Unite ale Americii raman pe primul loc in topul celor mai puternice armate ale lumii, urmate fiind de Rusia si China, potrivit studiului companiei internationale Global Firepower pentru anul 2018, ce a fost dat recent publicitatii.

- Noua lege a exploatarii zacamintelor offshore de titei si gaze risca sa pericliteze sansa Romaniei de a deveni un producator important de gaz in Europa. Dar Guvernul de la Bucuresti nu pare deranjat. Potentialul zacamintelor de gaz din apele romanesti de la Marea Neagra, de pana la 200 de…