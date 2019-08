Moscova publică protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov, care divizează în continuare opinia publică rusă Publicarea de catre guvernul rus a protocolului secret al pactului Ribbentrop-Molotov, la 80 de ani de la semnarea acestuia, a sporit diviziunile intre rusii care cred ca URSS nu avea la acea vreme alta alternativa decat sa incheie acest pact cu Germania nazista si cei care considera ca el i-a dat aripi lui Hitler sa invadeze Polonia si sa declanseze al Doilea Razboi Mondial, relateaza agentia EFE intr-o corespondenta transmisa joi. ''Chiar in ziua de azi, tot ce se intampla in Ucraina si in Polonia sunt ecouri ale acelui eveniment istoric, care inca nu a fost lamurit, nici explicat, nici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in "recompunere", transmite AFP. In pofida "neintelegerilor…

- ​Echipa naționala de fotbal a României a coborât un loc în clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitații joi, aflându-se acum pe poziția 28 (1.497 de puncte). Belgia se mentine în continuare lider, fiind urmata de Brazilia, care a urcat un loc dupa ce a câstigat Copa…

- Marian Radzajewski a incercat 'sa organizeze iesirea materialului militar ce continea informatii tinand de secretul de stat, de pe teritoriul rus spre Polonia', afirma comunicatul. Potrivit aceleiasi surse, Radzajewski a incercat sa obtina componente secrete ale sistemelor de aparare antiaeriana…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…

- ''Nu numai Polonia va beneficia de pe urma acestei desfasurari (de trupe), ci toate statele baltice'', a declarat Karoblis pentru agentia de presa BNS. Presedintele american Donald Trump si omologul sau polonez Andrzej Duda au anuntat miercuri planul privind sporirea prezentei militare americane…

- Simona Halep, 27 de ani, a coborat pe locul 8 WTA dupa eliminarea din sferturile de finala de la Roland Garros, dar a urcat in topul caștigurilor din tenis. Recompensata cu 478.056 dolari pentru sfertul jucat la French Open, Simona Halep a ajuns la suma de 30.155.925 de dolari și i-a luat locul Victoriei…

- Formațiunea naționalista Lege si Justitie (PiS), aflata la guvernare în Polonia, și Partidul Brexit, condus de Nigel Farage, au anunțat miercuri ca nu intenționeaza sa se alature blocului eurosceptic din Parlamentului European, care a fost propus de Matteo Salvini, liderul partidului italian Liga.Salvini…

- In urma cu o luna, Rusia a oprit exporturile de petrol via conducta Druzhba dupa ce un producator rus a contaminat petrolul cu mari cantitati de clorura organica. Aceasta substanta este utilizata pentru a creste productia de petrol, dar trebuie separata de titei inainte de livrarea petrolului deoarece…