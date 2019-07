Moscova pledează pentru un troc cu Teheranul Rusia se declara gata sa se alature mecanismului european de schimburi cu Iranul, Instex, cu conditia extinderii lui la importurile de aur negru iranian. O propunere care i-ar pune pe europeni într-o situatie neplacuta fata de administratia Trump, potrivit Rador.



Rusia este pregatita sa se alature mecanismului european de troc cu Iranul în vederea ocolirii sanctiunilor americane împotriva Teheranului, într-o ultima tentativa de salvare a acordului international JCPOA referitor la nuclearul iranian. Moscova este «interesata de o coordonare strânsa»… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

