- Autor: Adrian SEVERIN „Nimeni nu este harazit sa fie prietenul permanent sau dușmanul permanent al Angliei; Anglia are numai interese permanente.” – spunea lordul Palmerston in secolul XIX. O cugetare care se potrivește și Romaniei in secolul XXI. Cand imediat dupa prabușirea sistemului mondial bipolar,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca este "prea devreme" pentru a elibera marinarii si navele ucrainene capturate de Rusia in Marea Azov, scrie publicația "The Guardian", citata de News.ro.

- Anuntul construirii acestei noi instalatii militare are loc dupa un incident naval armat in care forte ruse au imobilizat, duminica, trei nave militare ucrainene, in largul Crimeei, si au luat prozonieri marinarii de la bord.Noua statie radar, in masura sa detecteze rachete balistice si…

- Tensiunile dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov vor fi in centrul discutiilor de saptamana viitoare de la Bruxelles intre ministrii de externe ai tarilor membre NATO si omologul lor ucrainean Pavlo Klimkin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Aliantei Nord-Atlantice, Oana Lungescu, relateaza…

- Cu ocazia unei reuniuni planificate cu mult inainte pentru luni la Berlin cu participarea reprezentantilor Rusiei si Ucrainei, Heiko Maas a afirmat ca Franta si Germania - doua state membre ale UE care mediaza conflictul din Donbas (estul Ucrainei) - ar putea sa 'depuna eforturi impreuna si, daca…

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene au anuntat duminica seara ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand…