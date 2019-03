Stiri pe aceeasi tema

- Gazele naturale reprezinta miza unui dezacord major între Statele Unite, pe de o parte, si Germania si Rusia, pe de alta. Presedintele Donald Trump ataca neobosit, si pâna acum fara rezultat, proiectul Nord Stream 2, prin care rusii vor livra gaze Germaniei pe sub Marea…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, aflat într-un turneu diplomatic în Europa, a declarat ca Rusia și China reprezinta o dubla amenințare la adresa democrației și pieței libere din țarile central și est-europene, informeaza Mediafax citând cotidianul The Washington Post. Oficialul…

- Mike Pompeo a subliniat lipsa vointei de compromis din partea Washingtonului pe aceasta tema, in contextul in care Germania a facut marti un gest de apropiere fata de SUA, promitand sa importe din urmatorii ani gaz natural lichefiat american si sa construiasca infrastructura necesara. Potrivit…

- Cotidianul conservator german Die Welt vede in proiectul gazoductului Nord Stream 2 un mijloc pentru Rusia de a-si intari puterea in Europa printr-un mai mare control asupra alimentarii cu energie, comenteaza agentia germana de presa DPA. "Acum, Berlinul şi-a folosit influenţa pentru a promova…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In acest moment, nu mai exista nici cea mai mica indoiala. Președintele Klaus Iohannis a tradat Romania. In interesul Rusiei și Germaniei. In timp ce intreg Guvernul și majoritatea parlamentara, susținuți de partenerul nostru startegic, Statele Unite, și de majoritata covarșitoare…

- Alianta Nord-Atlantica va aplica masuri defensive „proportionate” pentru a contracara actiunile Rusiei, care incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea unor sisteme de rachete nucleare – cum ar fi cele din Ucraina – care pot fi folosite impotriva Europei, afirma Jens Stoltenberg,…

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa au stabilit un nou record in 2018, in pofida tensiunilor diplomatice si a dorintei Uniunii Europene de a-si reduce dependenta de Rusia, conform cifrelor publicate vineri de grupul rus Gazprom. Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller,…

- Grupul austriac OMV va continua sa finanteze proiectul gazoductului Nord Stream 2, în ciuda criticilor aduse acerbe aduse proiectului favorabil Rusiei, mai ales dupa criza recenta din Marea Azov dintre Kremlin și Ucraina, informeaza Realitatea Financiara.