Rusia a cerut joi ca orice soldat american ramas in Siria sa paraseasca aceasta tara, denuntand totodata SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza agentia DPA. ''In ce priveste prezenta soldatilor americani in Siria, pozitia noastra este binecunoscuta. Numai unitatile rusesti sunt prezente in Siria in mod legitim, la cererea conducerii Siriei'', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. SUA si-au retras brusc fortele din nordul Siriei la inceputul acestei luni, cu cateva zile inainte ca aliatul ei din NATO, Turcia, sa inceapa o ofensiva…