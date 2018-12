Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial rus ar fi propus in noiembrie 2015 echipei de campanie a lui Donald Trump o "sinergie politica", potrivit unui nou document depus vineri de procurorul special Robert Muller, care investigheaza o posibila ințelegere intre Moscova și Trump, relateaza AFP.

- Procurorul special Robert Mueller a declarat marți in instanța ca Michael Flynn, fost consilier al președintelui american Donald Trump, a „contribuit substanțial” la investigația privind ingerințele ruse in alegerile din SUA din 2016 și nu ar trebui condamnat la inchisoare, relateaza CNN. Flynn…

- Procurorul special care raspunde de ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, Robert Mueller, a recomandat marti o pedeapsa fara detentie pentru Michael Flynn, efemer consilier de securitate al lui Donald Trump, evocand "ajutorul substantial" acordat in investigatii, relateaza…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat din nou cu vehementa, intr-o serie de postari pe Twitter, pe procurorul special Robert Mueller, responsabil cu ancheta privind presupusa ingerinta a Rusiei in campania prezidentiala din 2016, atac ce survine la o zi dupa dezvaluiri privindu-l pe fostul sau…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat vineri pe procurorul special Robert Mueller, care coordoneaza investigatia privind ingerintele electorale ruse, denuntand faptul ca numirea acestuia in functie nu a fost aprobata de Senatul SUA anunta Mediafax.

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, cazut in dizgratie dupa ce a fost mult timp foarte apropiat de seful statului, a fost interogat de mai multe ori de echipa procurorului special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta privind ingerinta rusa in alegeri, si a inceput sa coopereze cu acesta,…