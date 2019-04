Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a denuntat vineri condamnarea in Statele Unite a Mariei Butina, care a pledat vinovata la acuzatia ca este o agenta rusa, drept o ”pata rusinoasa” pe sistemul judiciar american, bazata pe acuzatii ”fabricata piesa cu piesa”, relateaza AFP potrivit news.ro”Acuzatiile formulate impotriva…

- Ministerul de externe al Rusiei a declarat vineri referitor la condamnarea cetațenei ruse Maria Butina la 18 luni de închisoare în Statele Unite ca a fost "motivata politic", conform Reuters.Butina a pledat vinovata în luna decembrie la acuzația de conspirație pentru…

- Rusia a decis sa plaseze bombardierele strategice cu capacitati nucleare Tupolev Tu-22M3 in Crimeea ca raspuns la sistemul anti-racheta american din Romania, informeaza RIA, facand referire la declaratiile unui parlamentar rus, scrie Reuters. Moscova intentioneaza sa desfasoare escadrile de bombardiere…

- Rusia a decis sa desfasoare in Crimeea bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile sa transporte rachete nucleare, ca raspuns la instalarea de catre Statele Unite a bazei lor antiracheta in Romania.

- Un obuz de mortier, neutralizat, a fost gasit, sambata, in bagajele unui angajat al ambasadei Statelor Unite ale Americii in Rusia, au indicat autoritatile rusesti in mass-media locale, Moscova calificand incidentul drept o "provocare", potrivit AFP.

- Rusia a acuzat vineri Statele Unite ale Americii ca se folosesc de ajutorul umanitar care trebuie sa fie livrat Venezuelei ca 'pretext pentru o actiune militara' vizand rasturnarea de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, al carui aliat este Moscova, informeaza AFP. 'O…

- Peste cateva ore expira termenul limita de 60 de zile, stabilit Rusiei de Statele Unite, pentru revenirea la termenii acordului. Washingtonul acuza Moscova ca a dezvoltat un sistem nou, racheta Novator, care incalca prevederile Tratatului si are capacitate nucleara.

- Ancheta procurorului special Robert Mueller privind ingerințele ruse în alegerile prezidențiale americane din anul 2016 este aproape de încheiere, a declarat luni Matthew Whitaker, procuror general interimar al SUA, potrivit Euronews, citat de Mediafax. „Am fost informat în…