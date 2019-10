Moscova declară că nu a fost informată despre planurile SUA de a-şi retrage trupele din nord-estul Siriei 'Nu, nimeni nu ne-a spus nimic', a reactionat Peskov intr-o conferinta de presa, adaugand ca ramane de vazut cati militari americani vor fi retrasi din regiunea siriana mentionata, in conditiile in care alte detalii ale acestui plan sunt neclare. 'Urmarim foarte indeaproape situatia', a spus el. Presedintele Recep Tayyip Erdogan afirmase luni ca o ofensiva a Ankarei impotriva militiei kurde Unitatile de aparare a poporului (YPG) in nord-estul Siriei ar putea interveni in orice moment, dupa ce duminica seara Washingtonul parea sa deschida calea unei astfel de interventii. Fortele americane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

