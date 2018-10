Rusia considera drept periculoasa declaratia facuta de trimisul Washingtonului la NATO, potrivit caruia Moscova trebuie sa sisteze dezvoltarea in secret a unui sistem de rachete de croaziera interzis prin Tratatul INF ( ratatul privind fortele nucleare cu raza medie si scurta de actiune), or in caz contrar SUA vor incerca sa-l distruga inainte de a deveni operational, transmite Reuters preluata de Agerpres.

Ambasadoarea Statelor Unite la NATO, Kay Bailey Hutchison, a declarat marti ca Washingtonul ramane atasat unei solutii diplomatice, dar este pregatit sa ia in considerare o lovitura…