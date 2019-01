Moscova blochează complet accesul în Crimeea 'Vedem militarizare, restrictii de acces, o amenintare (sporita) militara si stim ca, in orice conditii, Rusia va influenta traficul navelor (ucrainene) in porturile Mariupol si Berdiansk' de la Marea Azov, a afirmat acelasi responsabil, exprimand totodata preocuparea Kievului fata de desfasurarea in Crimeea a patru batalioane de rachete mobile sol-aer S-400 Triumf, destinate interceptarii la mare distanta a rachetelor balistice si de croaziera, a bombardierelor strategice si a altor tipuri de avioane, dar si atacarii tintelor terestre, potrivit Agerpres.



