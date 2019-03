Moscova, avertisment pentru ţările fără capacităţi nucleare care colaborează cu SUA In cadrul unei reuniuni cu atasati militari straini, Samanov a evocat participarea aviatiei tactice a unor tari care nu dispun de arsenale nucleare la asa-zisa 'misiune nucleara' a Statelor Unite. Partajarea nucleara este un program creat de NATO in scopul descurajarii nucleare care prevede ca tarile care nu dispun de acest tip de arme isi planifica propriile metode de stocare, de transport si de utilizare a armelor nucleare, dar participa si la exercitii si manevre pentru a-si insusi o eventuala utilizare a acestora.



