- Moscova considera ca acordul ar trebui mentinut insa poate fi salvat doar prin efortul tuturor semnatarilor, a informat Putin la o conferinta de presa dupa ce s-a intalnit cu presedintele austriac Alexander van der Bellen.„Rusia nu este o echipa de pompieri, nu putem merge sa salvam totul”,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca Moscova ia in considerare simplificarea procedurii de acordare a cetateniei ruse pentru toți ucrainenii, nu doar pentru cei care locuiesc in estul Ucrainei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Politic "ȘOR", Ilan Șor, a avut o intrevedere cu ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov. Principalele subiecte de discuție ale celor doi oficiali s-au referit la situația politica din țara noastra, rezultatele alegerilor parlamentare,…

- Seful Garzii Nationale, Viktor Zolotov, fosta garda de corp a presedintelui Vladimir Putin, a explicat intr-un interviu pentru agentia oficiala RIA Novosti ca brigada dispune de o gama larga de mijloace pentru a preveni actele de sabotaj impotriva podului, atat de la sol, cat si de pe mare. Presedintele…

- Partidul Comunist a lansat un apel rusilor sa manifesteze in toata tara pentru a protesta impotriva noilor legi represive si a degradarii nivelului de trai. La Moscova, tineri, precum si persoane varstnice au participat la o manifestatie sub conducerea primului secretar al Partidului Comunist…

- Trump va retrage Statele Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Trump a acuzat Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987. Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind INF, semnat cu SUA la finalul Razboiului…

- Noi exerciții militare, cu trageri, au fost organizate de trupele rusești dislocate în Transnistria, în ajunul Zilei Memoriei, când la Chișinau sunt comemorați combatanții cazuți în lupta pentru integritatea Republicii Moldova în razboiul de pe Nistru din 1992, potrivit…

