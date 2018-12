Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant apropiat al presedintelui american Donald Trump s-a aflat in contact cu Kremlinul in legatura cu proiectul de construire a Trump Tower in Rusia, inainte ca Donald Trump sa devina presedinte, a confirmat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in marja summitului…

- Un reprezentant apropiat al presedintelui american Donald Trump s-a aflat in contact cu Kremlinul in legatura cu proiectul de construire a Trump Tower in Rusia, inainte ca Donald Trump sa devina presedinte, a confirmat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in marja summitului…

- Compania președintelui american Donald Trump, ”Trump Organization”, care intenționa sa construiasca un zgarie-nori ”Trump Tower” la Moscova, avea in plan sa ofere liderului rus Vladimir Putin drept cadou un penthouse din cadrul acestui proiect imobiliar. Negocierile in acest sens s-au derulat pe parcurusl…

- "Constatam ca Beijingul a investit de o maniera extrem de avansata in arme noi si moderne, inclusiv in rachete, iar jumatate dintre aceste rachete ar incalca Tratatul INF daca Beijingul ar fi semnatar al acestuia", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat televiziunii publice germane ZDF.Stoltenberg,…

- Incident terifiant, produs marți seara la metroul din Roma. 20 de persoane au fost ranite, dupa ce o scara rulanta de la stația de metrou din apropierea stadionului Olimpico a cedat, scrie Il Messagero . Unui barbat i-a fost amputat piciorul. Autoritațile au declanșat codul roșu de intervenție. Din…

- Masura are loc intr-o perioada in care platformele de socializare sunt avertizate de autoritatile de reglementare pentru ca nu dezvaluie astfel de cheltuieli. Facebook a fost tinta unui val de critici din partea utilizatorilor si a congresmenilor, dupa ce a anuntat anul trecut ca agenti rusi…

- Aproximativ 50.000 de soldati, sprijiniti de mijloace materiale considerabile, vor lansa joi în Norvegia cele mai ample manevre militare ale NATO de la încheierea Razboiului Rece, o demonstratie de forta care irita Rusia vecina, comenteaza marti AFP. Exercitiul Trident Juncture…

- WTA a confirmat, luni, faptul ca Simona Halep va fi numarul 1 mondial la finalul anului, pentru a doua oara consecutiv, indiferent de rezultatele pe care le va obtine la turneul de la Moscova si la Turneul Campioanelor.