- Autoritatile orasului Moscova au aprobat un miting pentru 100.000 de persoane in centrul orasului, dar au interzis un mars al protestatarilor in afara zonei desemnate, potrivit miercuri mass-media de stat ruse, informeaza joi agentia DPA. Mitingul opozitiei politice a fost aprobat pentru…

- Trei barbati din municipiul resedinta au fost retinuti pe baza de ordonanta dupa o altercatie stradala in urma careia alte trei persoane au ajuns la spital, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Unii demonstranti au mers inspre biroul reprezentantului Beijingului in Hong Kong, care a fost vandalizat in timpul unor proteste de saptamana trecuta. Alta grupare a mers spre est, punand baricade intr-un district de cumparaturi si inconjurand o sectie de politie. Unele magazine din zona s-au inchis,…

- Mii de persoane participa sambata la un miting de protest neautorizat in centrul Moscovei fata de blocarea candidaturilor unor politicieni de opozitie in scrutinul municipal programat in septembrie. Autoritatile ruse au retinut cel putin 317 persoane inaintea protestului, a anuntat organizatia civica…

- Autoritatile locale din Focsani au renuntat, pentru prima data, la renumitele spectacole care costau enorm si s-au limitat la cateva evenimente, cu artisti locali. Totodata, manifestarile au fost reduse de la 4 zile la 3 zile.

- Autoritațile austriece investigheaza cauzele exploziei din centrul Vienei, in care au fost ranite 14 persoane. Ipoteza de la care se pleaca este o scurgere de gaze, dar inca nu s-a depistat locul in care s-a produs aceasta.

- Autoritațile ruse au reținut miercuri cel puțin 500 de persoane in urma unor proteste organizate la Moscova pentru a cere pedepsirea ofiterilor de poliție implicati in cazul jurnalistului Ivan Golunov, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Ministrul rus de Interne, Vladimir…

- Cel puțin 38 de persoane au fost ranite in urma exploziei care s-a produs sambata la o fabrica de explozibili din localitatea Dzerzhinsk, aflat in Rusia centrala, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sanatații, relateaza agenția Dpa potrivit news.ro.Autoritațile locale au declarat…