- Privata de aproape toți liderii sai, închiși, opoziția rusa protesteaza din nou sâmbata la Moscova, pentru al patrulea week-end consecutiv, fața de excluderea candidaților sai la alegerile locale, o manifestație autorizata de aceasta data, scrie AFP. Protestul nu ar urma…

- Guvernul german este foarte ingrijorat cu privire la arestarile efectuate de autoritațile ruse, care au reținut cel puțin 1.000 de persoane in timpul protestelor desfașurate sambata la Moscova, a format un purtator de cuvant al guvernului, relateaza site-ul agenției Reuters."Guvernul german…

- Mii de persoane participa sambata la un miting de protest neautorizat in centrul Moscovei fata de blocarea candidaturilor unor politicieni de opozitie in scrutinul municipal programat in septembrie. Autoritatile ruse au retinut cel putin 317 persoane inaintea protestului, a anuntat organizatia civica…

- Organizația Amnesty International a cerut Rusiei sa puna capat campaniei „rușinoase” de intimidare a opoziției, în perspectiva alegerilor locale de la Moscova, din septembrie. Apelul vine dupa ce un tribunal rusesc l-a condamnat miercuri pe unul din liderii opozitiei Alexei…

- Peste 20.000 de persoane s-au adunat sambata pe un larg bulevard din centrul Moscovei pentru a cere alegeri locale libere si corecte, transmite AFP. Oamenii au iesit in strada la apelul opozitiei dupa ce autoritatile ruse au invalidat inregistrarea a aproximativ 60 de candidati la alegerile parlamentare…

- Un șofer beat din Polonia a ieșit la plimbare cu tancul pe strazile din orașul Pajeczno. Barbatul in varsta de 49 de ani a condus tancul pe strazile din centrul orașului. Acesta ar putea sa petreaca doi ani dupa gratii pentru ca a condus tancul beat. De asemenea, el risca și o condamnare la opt ani…

- Cel puțin 38 de persoane au fost ranite in urma exploziei care s-a produs sambata la o fabrica de explozibili din localitatea Dzerzhinsk, aflat in Rusia centrala, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sanatații, relateaza agenția Dpa potrivit news.ro.Autoritațile locale au declarat…

- Saci cu moloz, navete din plastic, cutii din carton si resturi menajere formeaza o gramada de gunoaie ce nu fac cinste orasului. Sunt abandonate in centrul istoric, langa doua scoli – Liceul Tehnologic “Francisc Neuman” si Gimnaziala Stefan Cicio-Pop – si in fata sediului…