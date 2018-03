Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.Acuzatiile vizand Rusia reprezinta ”alta campanie de informatii si…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a catalogat drept propagandistice avertismentele Marii Britanii privind o reactie daca se dovedeste ca Moscova este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica ce l-a vizat pe un fost agent de spionaj rus, informeaza agentia Reuters.

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare de cuvant a…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- In septembrie 2017, presedintele Klaus Iohannis anunta oficial ca isi anuleaza vizita programata in Ucraina din cauza ca parlamentul de la Kiev a votat o lege a educatiei care limiteaza drepturile minoritatii romane de pe teritoriul ucrainean sa aiba acces la invatamant in limba materna. Duminica,…

- Argentina: 6 oameni arestați, dupa ce 389 de kilograme de cocaina au fost gasite pe terenul Ambasadei Rusiei. Un fost angajat al misiunii dimplomatice ruse in Argentina și un agent de poliție argentinian se afla printre cei șase oameni arestați joi, dupa o investigație de 14 luni declanșata de descoperirea…

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei la Moscova a fost convocat luni de Ministerul de Externe rus dupa o serie de incidente la Kiev, unde manifestanti nationalisti au aruncat cu pietre asupra unor cladiri in care se afla sedii ale unor societati ruse.

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei la Moscova a fost convocat luni de Ministerul de Externe rus dupa o serie de incidente la Kiev, unde manifestanti nationalisti au aruncat cu pietre asupra unor cladiri in care se afla sedii ale unor societati ruse, relateaza AFP. Diplomatia rusa a anuntat intr-un…

- ”Nu exista nicio dovada a implicarii Rusiei și a cetațenilor acesteia in influențarea alegerilor americane”, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, comentand acuzațiile Departamentul de Justiție al SUA impotriva a 13 cetațeni ruși. Anterior, Ministerul rus de Externe a anunțat…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters.

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters. „Facem apel catre toate partile implicate sa dea dovada de…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Israelul a numit joi un nou ambasador in Iordania, continuand masurile de normalizare a relatiilor cu Ammanul, dupa luni de tensiuni in urma uciderii a doi iordanieni de catre un agent de securitate israelian in incinta reprezentantei diplomatice israeliene, relateaza AFP. Ministerul de…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datand din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.

- Contactele dintre Rusia si NATO nu au experimentat o dezvoltare in 2017, din cauza pozitiei conflictuale a NATO fata de Moscova, potrivit unui raport prezentat joi de catre Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei TASS. "Rusia a mentinut un curs independent de politica externa in 2017,…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze „mii si mii de morti”, scrie digi24.ro.

- Contactele dintre Rusia si NATO nu au experimentat o dezvoltare in 2017, din cauza pozitiei conflictuale a NATO fata de Moscova, potrivit unui raport prezentat joi de catre Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass. "Rusia a mentinut un curs independent de politica externa in 2017,…

- Controversatul film „Moartea lui Stalin“ ruleaza in cinematografele din Rusia, desi a fost interzis de oficialii de la Moscova. Pelicula este o comedie de productie britanica pe care Ministerul rus al Culturii a catalogat-o drept extremista si insultatoare.

- Contactele dintre Rusia si NATO nu au experimentat o dezvoltare in 2017, din cauza pozitiei conflictuale a NATO fata de Moscova, potrivit unui raport prezentat joi de catre Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- "Speram ca aceasta institutie sa ajute la o mai buna intelegere asupra insulelor Takeshima si Senkaku", a declarat ministrul pentru probleme teritoriale, Tetsuma Esaki, citat de media locale.Teritoriile revendicate de Tokyo sub numele Takeshima sunt controlate de Coreea de Sud sub denumirea…

- Interventie politica in lumea sportului: Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. Mai mult, ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de fotbal din acest an, care se va desfasura in Rusia. Ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. In…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru “un nou razboi”, transmite News.ro . Legea privind…

- Legea adoptata de catre Parlamentul ucrainean privind reintegrarea regiunii Donbas este perceputa ca o pregatire pentru un nou razboi, a transmis joi Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Legea, aprobata de 280 de deputati ucraineni, denunta o 'agresiune armata rusa' si califica 'teritorii temporar ocupate' republicile populare autoproclamate Donetk (DNR) si Lugansk (LNR) in estul Ucrainei.Votat la mai putin de o luna dupa decizia Washingtonului de a autoriza livrarea de…

- Rusia considera ca declaratiile lui Donald Trump despre acordul nuclear iranian au un efect "extrem de negativ", iar Moscova se va opune oricarei tentative de modificare a intelegerii, a declarat sambata viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Prim-ministrul Pavel Filip sustine ca relatiile guvernamentale moldo-ruse au devenit „mai proaste”, odata ce Igor Dodon a castigat alegerile prezidentiale din 2016. Potrivit premierului, anterior exista o comunicare intre Chisinau si Moscova, iar acum s-ar incerca „o monopolizare” a acestui dialog,…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca Rusia a propus Statelor Unite semnarea unui acord bilateral care sa cuprinda garantii ca niciuna dintre cele doua parti nu se va amesteca in alegerile din cealalta tara si in alte procese politice interne, informeaza agentia EFE. Situația poate fi interpretata…

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca Rusia a propus Statelor Unite semnarea unui acord bilateral care sa cuprinda garantii ca niciuna dintre cele doua parti nu se va amesteca in alegerile din cealalta...

- Moscova spera ca legaturile multilaterale dintre Rusia și Moldova, testate in timp, sa reintre pe fagașul normal. Declarația aparține secretarului de stat, ministrului adjunct al Afacerilor Externe al Rusiei, Grigori Karasin, și a fost facuta intr-un interviu, acordat Agenției de știri «Interfax», ca…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Organizarea Campionatului Mondial a scos din bugetul federal rus circa 6,7 miliarde de dolari (390 de miliarde de ruble), sustine Corpul de Control Financiar prin vocea Tatianei Golikova, informeaza Mediafax. Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Rusia si Marea Britanie sunt pregatite sa ia masuri pentru a depasi impasul care se inregistreaza in relatiile ruso-britanice, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Mosocva, dupa intrevederea intre sefii diplomatiei din cele doua state.

- Liderii rusi si-au pozitionat tara in „opozitie directa cu Occidentul“, provocand ingrijorari ca relatiile dintre cele doua parti sunt la cel mai ostil nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat vineri la Moscova ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, transmite dpa.

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intilni cu omologul sau rus Serghei Lavrov. Despre asta a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Ministerul de Externe arata, intr-un comunicat, ca chemarea la Chisinau a ambasadorului Andrei Neguta ar fi legat de cazurile de hartuire si intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a politicienilor din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale…

- Rusia nu a fost niciodata o tara "militarista", spre deosebire de statele europene, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, dupa ce Boris Johnson, seful diplomatiei britanice, a comparat Rusia cu "militarista si antidemocratica" Sparta.

- Ingerintele in campaniile electorale din Rusia reprezinta ceva frecvent, iar Statele Unite sunt implicate in mod special in acest lucru, a declarat, vineri, ministrul de Externe rus Serghei Lavrov in fata membrilor Casei Superioare a Consiliului Federal, informeaza site-ul agentiei de presa Tass.