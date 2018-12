Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe considera ca Administratia Bashar al-Assad trebuie sa preia controlul asupra zonelor din estul Siriei dupa eventuala retragere a trupelor americane, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Retragerea trupelor americane de pe teritoriul sirian nu inseamna incheierea actiunilor coalitiei internationale conduse de SUA, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, informeaza TASS, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-ar fi…

- Ministerul de Externe iranian a declarat sambata ca prezenta militara a Statelor Unite in Siria este "ilogica si o sursa de tensiune", a relatat agentia de presa iraniana IRNA, preluata de...

- Ministerul de Externe iranian a declarat sambata ca prezenta militara a Statelor Unite in Siria este "ilogica si o sursa de tensiune", a relatat agentia de presa iraniana IRNA, preluata de Reuters, conform de Agerpres. Presedintele Donald Trump a inceput ceea ce va fi o retragere totala…

- FDS au anuntat joi ca intentioneaza sa continue ofensiva contra SI in estul Siriei, in pofida deciziei Washingtonului de a-si retrage trupele, scrie news.ro.citește și: Darius Valcov, despre masurile fiscale:’Ar fi o greseala ca ordonanta sa nu se dea’ ”Batalia (in buzunarul de la)…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Puterea de la Damasc a acuzat luni fortele americane, franceze si turcesti prezente in nordul Siriei de efectuarea unor ''sapaturi arheologice ilegale'', potrivit agentiei siriene de presa Sana, citata de AFP.Siria este ravasita de un razboi complex in care sunt implicate puteri regionale,…

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul