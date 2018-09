Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a spus luni ca SUA incearca 'grosolan' sa recruteze cetateni rusi care sa actioneze ca agenti ai sai, adaugand ca acest lucru arata ca Washingtonul se amesteca in afacerile interne ale Rusiei, relateaza Reuters. Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea: 'Fosti ministri mi-au…

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand aceasta isi va schimba comportamentul, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, transmite Reuters. 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta…

- Kremlinul a declarat marti ca nu intelege acuzatiile lansate de Microsoft potrivit carora hackeri legati de guvernul rus au incercat sa vizeze site-urile a doua think-tank-uri conservatoare americane, informeaza Reuters. Gigantul software a declarat ca a impiedicat incercari de piraterie informatica…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea imbunatatirea relatiilor cu Statele Unite, dar Moscova "nu va plange" daca Washingtonul refuza acest lucru, a anuntat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP, scrie Agerpres. "Nu vreau să comentez despre discuţii privind viitoare sancţiuni,…

- Kremlinul a denuntat marti NATO drept un ”produs al Razboiului Rece” al carui scop este ”confruntarea” cu Rusia si a dat asigurari ca nu vrea sa se amestece in summitul Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza Reuters. Liderii statelor membre NATO participa la acest summit cu Donald Trump miercuri…

- Moscova si Washingtonul au ajuns la un acord privind organizarea unui summit intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si Donald Trump, a anuntat miercuri in fata presei consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, transmite Reuters. El a adaugat ca summitul se…