- Ministerul Apararii rus a declarat joi ca ar exista dovezi ca SUA au facut experimente 'cel mai probabil' pe oameni in cadrul dezvoltarii unor arme biologice intr-un laborator pe care il gestioneaza in Georgia, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS. 'Cel mai probabil, sub aparenta unor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat republicile separatiste Osetia de Sud si Abhazia de sprijinul Rusiei, promitand sa "faca totul" pentru a le asigura securitatea, la implinirea a 10 ani de la un razboi fulger cu Georgia in 2008, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Asa-zisii presedinti…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a reiterat joi, la Tbilisi, sprijinul in favoarea 'integritatii teritoriale' a Georgiei, la zece ani dupa razboiul intre Rusia si Georgia ce a fost urmat de recunoasterea de catre Moscova a celor doua republici separatiste georgiene, Osetia de Sud si Abhazia,…

- Statele Unite au cerut marti Rusiei sa se retraga din Abhazia si Osetia de Sud, cele doua regiuni separatiste din Georgia cu o puternica prezenta militara rusa si a caror independenta a fost recunoscuta acum zece ani de puterea de la Moscova.

- Congresul SUA a aprobat rezoluția prin care exprima sprijinul pentru țarile Europei de Est și NATO. Statele Unite susțin integritatea teritoriala și suveranitatea politica a Moldovei, Ucrainei și Georgiei, precum și reafirma suportul pentru guvernarile alese democratic și oamenii

- Georgia va adera intr-o buna zi la cea mai mare alianta in domeniul securitatii, in pofida unor ambitii separatiste in aceasta fosta republica sovietica, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press, conform News.ro . ”Georgia va deveni un membru NATO”,…