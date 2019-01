Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat sambata ca Statele Unite au retinut un cetatean rus, la scurt timp dupa Paul Whelan, ce un fost puscas marin american, a fost arestat in Rusia pentru spionaj, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Rusia l-a acuzat joi de spionaj pe fostul puscas marin american Paul Whelan, arestat la 28 decembrie, a relatat agentia de presa rusa Interfax, transmite Reuters. Serviciul federal de securitate rus (FSB) l-a arestat vineri pe Whelan sub banuiala de spionaj, dar nu a dezvaluit natura presupuselor sale…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a transmis miercuri ca Statele Unite cer eliberarea imediata a unui cetațeanul american, veteran al Marinei, reținut in Rusia in urma unei acuzații de spionaj in favoarea SUA, relateaza Reuters.De asemenea, secretarul de Stat a cerut explicații privind…

- Autoritațile din Rusia au notificat oficial Statele Unite ca au arestat un cetațean american la Moscova, a informat luni un responsabil din cadrul Departamentului de Stat american, care a precizat totodata ca SUA au cerut acces consular la respectiva persoana, scrie Reuters.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat luni retinerea la Moscova a unui cetatean american, identificat drept Paul Whelan, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj, informeaza EFE. ''La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean…

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa au caracter ofensiv, fiind o incalcare grava a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Ministerul rus de Externe, referindu-se la platforma Aegis, montata in Romania, scrie Mediafax."Exista o noua chestiune problematica…