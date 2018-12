Stiri pe aceeasi tema

- Doua porturi ucrainene de la Marea Azov, Mariupol și Berdiansk, sunt blocate de Rusia, in timp ce navele au interdicție sa plece și sa intre, a anunțat joi ministrul ucrainean al Infrastructurii, Volodimir Omelian, citat de Reuters.

- Doua porturi ucrainene de la Marea Azov, Berdiansk si Mariupol, sunt efectiv blocate de Rusia in timp ce navele au interdictie sa plece si sa intre, a anuntat joi ministrul ucrainean al infrastructurii, Volodimir Omelian, citat de Reuters. In total, 35 de nave au fost impiedicate sa efectueze operatiuni…

- Potrivit unui martor, cele trei nave sunt tinute in portul Kerci, iar in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Duminica seara, Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene in Marea Neagra, in urma incidentului fiind raniti sase marinari ucraineni.…