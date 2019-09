Rusia a conditionat orice schimb de prizonieri cu Ucraina de livrarea lui Volodimir Temah, fost sef militar separatist prorus, al carui nume a fost citat in ancheta referitoare la prabusirea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, doborat de o racheta ruseasca in 2014 deasupra zonei de conflict din estul Ucrainei, a declarat sambata un responsabil ucrainean de rang inalt, potrivit AFP.



Fost responsabil al 'apararii antiaeriene' a separatistilor prorusi, incarcerat de Kiev din iunie, Volodimir Temah, in varsta de 58 de ani, a fost livrat Moscovei in cadrul unui schimb…