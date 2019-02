Moschino a lansat genti sub forma de pasta de dinti sau masina de spalat

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai WOW genti si posete prezentate la NYFW Nici nu a inceput bine anul, iar noi am aflat deja care sunt cele mai cool genti si posete pentru sezonul de toamna-iarna! Designerul japonez care a uimit americanii la New York Fashion Week Va prezentam astazi cateva dintre cele mai reusite astfel de…

- Trei barbați au fost reținuți de poliție pentru infracțiunea de furt. Aceștia ar fi sustras mai multe bunuri din diverse imobile, bunuri precum o mașina spalat, vesela și chiar un ceas de perete.

- Nu știu cine a avut ideea denumirii acestui tip de programe, dar a nimerit-o. Pentru neamul mecanicilor ad-hoc de Dacii 1300 la margine de șosea și a depanatorilor empirici de televizoare cu lampi (PL500 facea ravagii!) RABLA este marca cea mai apropiata de sensibilitatea colectiva atunci cand ne…

- „La data de 9 ianuarie, politistii Sectiei 2 (gara, n.r.) au fost sesizati cu privire la faptul ca agentii de paza din incinta unei societati comerciale au surprins un tanar in timp ce ar fi incercat sa sustraga mai multe produse. Politistii s-au deplasat la fata locului unde au stabilit faptul ca un…

- in care clienții pot folosi voucherele Rabla pentru electrocasnice Flanco Retail, a carui rețea a ajuns, in prezent, la un numar de 135 de magazine, amplasate in 95 de orașe din țara, ofera clienților posibilitatea de a-și achiziționa electrocasnice noi cu vouchere acordate in cadrul programului ”Rabla…

- Nu de puține ori, divele inchipuite se afișeaza cu haine „fake”, iar acest lucru a starnit furia Oanei Zavoranu, care este o persoana extrem de directa și care nu se teme sa spuna lucrurilor pe nume.

- Waymo, companie a Alphabet (Google), a lansat un serviciu de taxi autonom intr-o zona de aproximativ 160 km din Statele Unite, si isi depaseste astfel rivalii Cruise Automation al General Motors Co și Uber Technologies, care inca nu și-au lansat propriile servicii, noteaza Mediafax.

- Pentru femei, gentile sunt mai mult decat un simplu accesoriu practic. Femeile au dus gentile la stadiul de pasiune, iar acest lucru este usor de observat. Prin simplul fapt ca le poarta peste tot, acestea demonstreaza dragostea pe care au fata de variata gama de genti. Fiecare femeie are…