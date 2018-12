Moş Nicolae, atras într-un proiect didactic inedit: căţărare după cadouri Printre copiii cu deficiente de auz, vorbire sau locomotorii care se vor catara dupa daruri se numara si Antonia, o fetita de 14 ani cu tetrapareza spastica din nastere, o forma severa de paralizie cerebrala care afecteaza membrele, dar care face terapie, kinetoterapie si catarari, cu ajutorul carora si-a mai recapatat din mobilitate. Alaturi de Antonia se va afla si Adela, in varsta de cinci ani, care s-a nascut cu hipoacuzie neurosenzoriala sau de perceptie, ceea ce inseamna (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

