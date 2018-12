Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai indragit personaj de Sarbatori, Moș Craciun, și-a inceput calatoria magica. Darnicul batranel și-a facut lista, a verificat-o și a pornit la drum sa imparta cadouri tuturor copiilor. Calatoria lui poate fi urmarita, in timp real, pe NORAD. Este vorba de o traditie de peste 60 de ani. “NORAD…

- Comandamentul pentru aparare aerospatiala nord-americana (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si anul acesta calatoria lui Mos Craciun in jurul lumii, desi, de vineri, de la miezul noptii, activitatea administratiei federale din SUA a fost blocata partial, potrivit newsweek.com.

- Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si in acest an calatoria pe care Mos Craciun o va face in jurul lumii in noaptea de Ajun, traditie de peste sase decenii, informeaza News.ro. “NORAD va continua traditia sa de 63 de ani de monitorizare a calatoriei…

- Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si in acest an calatoria pe care Mos Craciun o va face in jurul lumii in noaptea de Ajun, traditie de peste sase decenii care nu va fi afectata de faptul ca in SUA administratiile federale sunt blocate partial.

- Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si in acest an calatoria pe care Mos Craciun o va face in jurul lumii in noaptea de Ajun, traditie de peste sase decenii care nu va fi afectata de faptul ca in SUA administratiile federale sunt blocate partial.

- "NORAD va continua traditia sa de 63 de ani de monitorizare a calatoriei lui Mos Craciun in 24 decembrie. Personalul militar care se ocupa de NORAD Track Santa este sustinut de aproximativ 1.500 de voluntari care fac programul posibil in fiecare an", se arata pe contul de Twitter al NORAD. Potrivit…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat, sambata, ca, pana la ora 16.00, au votat in strainatate 23.491 de persoane, cele mai multe dintre acestea in Italia si Spania unde sunt amenajate si cele mai multe sectii de votare. In schimb, in tari ca Noua Zeelanda, Australia, Japonia sau China, unde unde…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat, sambata, ca, pana la ora 16.00, au votat in strainatate 23.491 de persoane, cele mai multe dintre acestea in Italia si Spania unde sunt amenajate si cele mai multe sectii de votare. In schimb, in tari ca Noua Zeelanda, Australia, Japonia sau China, unde unde…