Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 14 decembrie 2018, la ora 16.00, a fost deschisa cea de-a treia ediție a Targului de Craciun in aer liber, de la Carei. Toți cei prezenți au putut vizita casuțele amenajate in zona pietonala din centrul orașului, au putut degusta cozonacul, ștrudelul, placintele, vinul fiert, ceaiul fierbinte,…

- Autobuzul lui Moș Craciun a ajuns la copiii din Baia Mare . Sute de copii vor avea parte de o atmosfera magica alaturi de Moșu și ajutoarele sale Autobuzul lui Moș Craciun a popsit prima data la Școala Nicolae Balcescu Baia Mare și Centrul Romani de la Cuprom. Sute de copii s-au bucurat de prezența…

- Moș Craciun, alaturi de Primarul Catalin Cherecheș, ofera LEGO la 11.000 de copii: șapte ani de inițiativa pentru bucuria și creativitatea copiilor din Baia Mare Catalin Cherecheș a continuat tradiția ca Moșul sa vina mai repede la preșcolarii și elevii din clasele primare din Municipiul Baia Mare.…

- Aproape 150 de sibieni s-au imbracat in costumul lui Mos Craciun si au alergat, joi seara, prin centrul istoric al municipiului resedinta, in prima cursa dedicata Mosului, numita "Marea MosMondeala", spre deliciul tuturor privitorilor, atat localnici, cat si turisti. Inspirati de cursele dedicate lui…

- A mai ramas putin pana ce Mos Craciun porneste sa imparta cadouri. Ajutoarele lui, de neinlocuit, sunt renii care il ajuta sa strabata mii de kilometri pentru a ajunge cu surprize atat pentru cei mici, cat si pentru cei mari.

- O profesoara din New Jersey a fost concediata dupa ce le-a spus unor elevi de clasa I ca Moș Craciun nu exista. Femeia le-a explicat celor mici ca renii nu zboara, iar elfii, ajutoarele Moșului,...

- Tramvaiul lui Mos Craciun a fost pus in circulatie, miercuri, de Primaria Cluj-Napoca, iar copiii care se plimba cu el primesc dulciuri in schimbul unei poezii spuse Mosului. Tramvaiul va functiona pana in 30 decembrie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Copilul tau merita sa zambeasca fericit in seara de Craciun, cand il va vedea pe Moșul cu tolba plina de cadouri. Insa, pentru ca aceasta intalnire sa fie posibila, trebuie sa-i sugerezi copilului ca ar fi bine sa inceapa sa-i scrie o scrisoare Moșului. Acesta trebuie sa știe unde sa vina exact și ce…