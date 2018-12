Mos Craciun, invitat special la Festivalul Electro Dance Music de la Bistrita!

Stiri pe aceeasi tema

- Terminalul T1 se va redeschide marti, 11 decembrie, dupa ce a stat „in conservare" mai bine de trei ani. Momentul a fost fixat pentru ora 15, cand aeronava ce poarta numele Regelui Ferdinand Intregitorul, a companiei Blue Air, va efectua un zbor inaugural cu un singur pasager la bord. Este vorba de…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza miercuri, 5 decembrie, a patra editie a evenimentului dedicat copiilor – „Magia sarbatorilor”. Activitațile vor debuta la ora 17 in Piata Bobalna, unde copiii se vor putea bucura de spectacole special pregatite pentru ei, FUNtasticii – ,,Prietenii lui Moș Craciun”…

- Patriarhul Ierusalimului si a toata Palestina Teofil al III-lea si Patriarhul Daniel, impreuna cu un sobor de ierarhi, preoti si diaconi vor oficia, vineri, incepand cu ora 9.30, la Catedrala Mantuirii Neamului, Sfanta Liturghie cu prilejul sarbatorii Sfantului Andrei, anunța Patriarhia.Pana…

- Liderul Partidului Național Liberal din Romania, Ludovic Orban, a vorbit la evenimentul politic de lansare a angajamentelor partidelor PAS și Platforma DA. Mesaje de susținere au transmis și Joseph Daul, președintele Partidului Popular European și europarlamentatul Elmar Brok.

- Iubitorii operei care vor asista la spectacolul "Traviata", programat duminica, de la ora 18:30, la Opera Nationala Romana Iasi, vor avea parte de o surpriza deosebita. Una dintre marile sperante ale scenei lirice internationale, Federico Veltri, va interpreta, in debut, rolul Alfredo Germont, in reprezentatia…

- Festivalul National BISTRITA FOLK 2018 se va desfasura in perioada 16 - 17 noiembrie la Centrul Cultural Dacia din Bistrita, in binecunoscutul format concurs plus recitaluri, sub patronajul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud. Tinerii creatori si interpreti de muzica folk din toata tara care doresc…

- Red Guard Choir, cu cei peste 85 de membri ai sai, revine in Romania pentru un nou spectacol, in care invitat de onoare este maestrul Gheorghe Zamfir. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis AGERPRES, spectacolul va avea loc joi, la Sala Palatului, incepand cu ora 20,00.…

- E toamna, sunt din nou filme de Cannes. A treia ediție a festivalului „Les Films de Cannes a Timișoara” incepe cu un film mexican, al carui regizor, controversatul Carlos Reygadas, va fi prezent la deschiderea oficiala. The post Filme de Cannes, din nou la Timișoara. Carlos Reygadas, invitat special…