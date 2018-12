Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem cu pasi repezi de perioada sarbatorilor de iarna, iar oamenii pregatesc scrisori pentru Mos Craciun cu diferitele lucruri pe care si le doresc. Asa a facut si Iuliana Luciu, apoi a postat totul pe pagina sa.

- Azi, 3 decembrie 2018, Asociația Impreuna pentru Voi anunța inceperea primei campanii umanitare Pachetele lui Moș Craciun din cadrul Proiectului Zambet de copil, o lume de poveste. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O tanara din Arad, Alexandra Timar, a inițiat o campanie pe rețeaua Facebook prin care colecteaza scrisorile copiilor din satele Romaniei. Ulterior, scrisorile sunt ”adoptate” de catre oameni din diverse zone ale țarii, iar aceștia aduc bucuria Craciunului pentru un copil sau o familie.Prin…

- Reprezentativa U21 a Romaniei s-a impus, marți, scor 2-0, impotriva echipei Bosniei și Herțegovina, pe terenul Viitorului Constanța din Ovidiu. Pentru tricolori au marcat Adrian Petre (16') și Ianis Hagi (70'). Naționala de tineret mai are nevoie de patru puncte in ultimele doua partide, impotriva Țarii…