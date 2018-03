Stiri pe aceeasi tema

- Doua jucatoare care au dezamagit in startul sezonului, Jelena Ostapenko si Sloane Stephens, se vor duela cu trofeul de la Miami pe masa! Ostapenko a depasit o perioada neagra si s-a calificat in ultimul act dupa ce a trecut lejer de Danielle Rose Collins, urmand sa o infrunte in finala pe Stephens,…

- Gica Hagi, managerul campioanei Viitorul, a anuntat ca se poate construi o nationala mult mai puternica fata de "Generatia de Aur", dar exista o conditie. "Se poate face o nationala mare cu jucatorii 94-95-96 (n.r.nascuti in acei an). Dar depinde mult si de antrenor, de cel care…

- Ioan Andone a dezvaluit, joi, ca isi pregateste revenirea in antrenorat si a spus ca are mai multe oferte, pe care le trateaza, insa, cu foarte mare atentie. "Probabil, se vor schimba lucrurile din vara. La varsta mea, trebuie sa aleg bine, nu am voie sa aleg prost. Am oferte, discutam,…

- Echipa antrenata de Razvan Lucescu a aflat in urma cu doar cateva minute decizia Comisiei de Disciplina din fotbalul grec. PAOK a fost sanctionata dur dupa ce meciul cu AEK a fost intrerupt pe final, atunci cand rusul Ivan Savvidis a intrat pe teren cu o arma. Astfel, clubul din Salonic a pierdut…

- Provocarea Serenei Williams, de a reveni in circuitul tenisului feminin, a devenit subiect de film documentar. Jucatoarea cu 23 de titluri de Mare Slem in palmares a disputat la inceputul lunii martie, la Indian Wells, primul turneu dupa o pauza de 14 luni (detalii AICI), timp in care a devenit…

- Patronul clubului U Craiova 1948 (liga a patra), Adrian Mititelu, sustine ca Gheorghe Craioveanu i-a provocat pe fani in timpul partidei amicale dintre echipa nationala a Romaniei si Suedia, disputata, marti, la Craiova, precizand ca fostul international a mers la meci in stare de ebrietate.…

- Colaborarea dintre Garbine Muguruza, numarul trei mondial, si antrenoarea Conchita Martinez a luat sfarsit dupa ce jucatoarea spaniola a fost eliminata in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami. Informatia a fost anuntata, miercuri, chiar de antrenoarea spaniola.…

- Internationalul spaniol Koke, fotbalist al echipei Atletico Madrid, a declarat ca si-ar dori sa joace alaturi de Isco si la nivel de club, nu doar la nationala, precizand ca mijlocasul formatiei Real Madrid ar avea loc in echipa de start a rivalei. "Cand joaca la nationala Spaniei, Isco…

- Mijlocasul echipei FCSB, Mihai Pintilii, a fost sanctionat cu suspendare de doua doua etape si amenda de 6.800 de lei, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa eliminarea din meciul cu CFR Cluj, din cea de-a doua etapa a play-off-ului Ligii 1, informeaza site-ul lpf.ro.…

- May Mahlangu, mijlocasul sud-african de 28 de ani al lui Dinamo, a stat cu ochii pe meciul pierdut dramatic de Romania U19, 1-2 cu Ucraina U19, si pune ratarea calificarii, care i-a produs si lui o mare dezamagire, pe seama gestului facut de Olimpiu Morutan in minutul 77. "A fost…

- Gazonul de noul stadion al Craiovei a fost deplorabil, iar presa suedeza s-a intrecut in ironii la adresa terenului pe care nationala lor a pierdut amicalul cu Romania. "Datele recente furnizate de Eurostat sunt remarcabile: Romania este a treia tara din Uniunea Europeana ca numar…

- Marius Copil, Adrian Ungur, Horia Tecau, Florin Mergea si Dragos Dima, sunt jucatorii convocati de Gabriel Trifu pentru meciul de Cupa Davis dintre Romania si Maroc. Capitanul nejucator al echipe de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat pentru intalnirea cu Maroc - 7-8 aprilie…

- UPDATE, 18.00. Barbatul care și-a sechestrat nevasta și copii a fost dus de polițiști la audieri. Individul este un fost pușcariaș, eliberat in urma cu doua saptamani din spatele gratiilor. Cu soția sa, in varsta de 31 de ani, are doi baieți, de 3 și cinci ani, și o fata de noua ani. Dintr-o alta casatorie,…

- Mihai Pintilii, 33 de ani, unul dintre liderii celor de la FCSB, a avut un mesaj dur pentru oficialii cluburilor din Liga 1. Mijlocasul nu e de acord cu razboiul declaratiilor ivit inaintea derby-urilor, asa cum va fi cel de duminica dintre elevii lui Dica si cei de la CFR. "Budescu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de catre jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de la Indian Wells. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale,…

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- Emisiunile cu cea mai mare audienta din Romania, in luna februarie Asia Express, Ma insoara mama, Ferma Vedetelor, Romanii au talent, iUmor au fost lansate cu fast de Antena 1 si Pro TV in luna februarie sperand sa devina lider de audienta si sa plaseze posturile in fruntea topului incasarilor din publicitate.…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- Nici nu s-a intors bine din Thailanda, unde a fost cu iubita lui, ca a parasit din nou Romania. De data asta, prezentatorul de la "Romanii au talent" a ajuns in Statele Unite. Recent, Smiley a iesit intr-un club, unde s-a intalnit cu o blonda celebra, alaturi de care s-a pozat in ipostaze apropiate.

- Celebrul actor Ion Apostoliu a decedat, iar vestea a indoliat orasul Botosani, de unde era originar artistul. Primarul municipiului, Catalin Flutur, a tinut sa transmita un mesaj familiei care trece prin momente cumplite. ”Regret trecerea in nefiinta a unui mare actor botosanean, reprezentativ pentru…

- Romanii s-au intrecut marti cu omologii lor mexicani, iar disputa a fost electrizanta. Din pacate pentru Giani Kirita, Oncescu sau Draghia, Romania a pierdut, la limita, e drept, cu 10-9. Disputa a fost echilibrata, decisa la doborarea popicelor.A

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. Problemele de sanatate par ca nu s-au rezolvat si sunt unele serioase pentru ca artista…

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Dana si Ionel Ganea nu mai divorteaza. Desi mariajul lor parea sa nu mai aiba nicio sansa, cei doi s-au impacat, iar fostul fotbalist va ajunge in zilele urmatoare in America, unde familia intregita va petrece un concediu de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Anul acesta, Irina Columbeanu a petrecut sarbatorile de iarna departe de Romania, tocmai in America, unde locuiește mama sa, Monica Gabor. Fiica sa s-a bucurat de o vacanța pe cinste pe aceste taramuri indepartate, de altfel este deja obișnuita cu calatoriile in afara Romaniei, ba in Dubai unde sta…