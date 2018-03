Stiri pe aceeasi tema

- El a mentionat ca a pierdut procesul din cauza ca a formulat prea tarziu calea de atac, la aproximativ doi ani de la pronuntarea decesului, iar solicitarea i-a fost respinsa ca inadmisibila din punct de vedere procedural. "In acte sunt mort, desi traiesc. Nu am nicio sursa de venit, iar din cauza ca…

- Viața unui clujean s-a sfarșit intr-o secunda, marți seara. Acesta a fost lovit de un tren care circula dinspre Dej spre Cluj-Napoca. Nu se știe la acest moment daca a fost vorba despre un accident nefericit sau despre o sinucidere. La locul accidentului au intervenit echipajele de prim ajutor, dar…

- Un barbat din Alba Iulia a postat pe internet ”povestea” mortii tatalui sau intr-un spital din Cluj-Napoca. Tanarul isi intituleaza relatarea ”Cum mergi pe picioare la spital si te intorci mort”. Tatal acestuia de 78 de ani a fost dus la Cluj pentru o operatie, dar a contactat o infectie nosocomiala…

- Divorțul lui Kamara s-a bucurat nu doar de audiența la TV, ci și de caștiguri frumoase in conturile protagoniștilor. Artistul a intrat in ”ecuație” puțin mai tarziu, dupa ce i s-au satisfacut toate pretențiile financiare. Kamara este cunoscut drept o persoana discreta, mai ales cand vine vorba despre…

- Polițiștii din cadrul Secției Rurale Cotești au fost sesizați, in cursul serii de marți, in jurul orei 22:26, cu privire la faptul ca in comuna Urechești, un barbat in varsta de 30 de ani ar fi fost victima unei agresiuni. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca intre victima…

- Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, în timp ce conducea un autovehicul pe DN1-E60, pe raza comunei Poieni, dinspre Cluj-Napoca spre Oradea, a patruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu o autoutilitara cu semiremorca, condusa regulamentar de…

- Un barbat turc a primit vineri 53 de pedepse cu inchisoarea pe viata pentru un atac cu bomba din 2013 in apropierea granitei cu Siria, soldat cu moartea a 53 de persoane, a relatat vineri agentia nationala de presa Anadolu, preluata de dpa si AFP. La 11 mai 2013, o explozie extrem de violenta…

- In urma impactului, pasagerul de 65 de ani din autoturismul din judetul Iasi a decedat pe loc iar alte doua persoane au fost ranite grav, iar alte doua persoane ranite usor. Un echipaj SMURD si unul de Ambulanta s-au deplasat la fata locului, pentru a acorda ingrijiri si pentru a transporta ranitii…

- Magistratii Curtii Militare de Apel Bucuresti incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu,…

- Un scandal a izbucnit marti dimineata la Curtea Militara de Apel Bucuresti, unde sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului “Mineriada din 13-15 iunie 1990”. Sala in care se desfasoara procesul este neincapatoare pentru ...

- Turcia ar trebui sa anuleze decizia de condamnare pe viata a trei ziaristi renumiti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au afirmat vineri experti ai ONU si OSCE in domeniul libertatii presei, relateaza Reuters. 'Aceste sentinte dure sunt inacceptabile si un atac…

- Un barbat de 70 de ani a anuntat la Politie disparitia fiului sau, de 39 de ani. Acesta plecase sa munceasca in strainatate, insa nimeni nu mai stie nimic de el, iar familia nu l-a putut contacta pentru ca are telefonul inchis.

- Procesul de mentinere a unei afaceri in viata se poate rezuma printr-o sintagma foarte simpla: managementul cash flow-ului! Ce inseamna asta? Cat de bine reusim sa gestionam intrarile si iesirile de bani din firma astfel incat sa nu ramanem cu plati neachitate la termen care, in cazul in care se…

- Dupa desparțirea de tatal copiilor ei, Jennifer Garner a declarat de mai multe ori ca nu e interesata sa-și refaca viața amoroasa. Ba mai mult, prezența constanta in viața ei a lui Ben Affleck ne-a facut sa ne gandim ca Garner nu e aproape de a-și gasi un nou partener. Ei bine, paparazzi au surprins-o,…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a decedat in propria locuința dupa ce a exploatat o soba defecta. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de ieri in localitatea Grimancauți, din raionul Briceni.

- Un barbat din Virgina, SUA, a caștigat la loteria locala dupa ce a jucat numerele pe care le visase cu o seara inainte.Victor Amole visase numerele : 3-10-17-26-32, iar cand s-a trezit le-a folosit pentru cinci bilete loto, potrivit Huffington Post.

- Astrologul Roxana Lusneac a alcatuit astrograma personalizata a Adelinei Pestritu, pentru 2018 si, a descoperit de ce alte surprize ar putea sa aiba parte viitoarea mamica, in acest an.“I-am facut o astrograma Adelinei Pestritu, anul trecut, la 30 de ani si iata ca lucrurile au inceput…

- Procurorii DIICOT cer, in faza de apel, anularea solutiei pronuntate in dosarul fostului comisar-sef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu. DIICOT solicita rejudecarea cauzei dupa ce doi membri ai completului de judecata s-ar fi aflat in incompatibilitate. De cealalta parte, DNA solicita pedepse mai…

- Cauza penala de invinuire a unui barbat și a prietenei acestuia de savarșirea infracțiunilor de trafic de copii și trafic de ființe umane a fost finalizata si expediata in instanta de judecata.

- Desi credea ca, in sfarsit, lucrurile se vor rezolva, iar cei doi copii pe care ii are cu Antonia vor fi trecuti pe numele sau, iata ca Alex Velea trebuie sa mai astepte pana se va intampla acest lucru.

- In R.Moldova a avut loc cel de-al 40-lea transplant de ficat. Operația s-a petrecut la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. La operație au asistat și chirurgii din Romania. Intervenția chirurgicala a decurs cu succes, iar pacientul deja se simte bine. Potrivit șefului Secției chirurgie hepatobiliopancreatica,…

- O noua tentativa de omor la metrou. Un barbat a impins o femeie sub tren. Victima, intre moarte si viata. Un italian de 47 de ani a fost arestat, in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia…

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, i-a facut manevre de resuscitare, miercuri seara, unui barbat care incepuse sa se sufoce si devenise cianotic, intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti.

- Un incendiu violet a cuprins, luni, in jurul orei 12.00, o casa din Magina. La fața locului au ajuns 10 ofițeri de la Detașamentul Aiud, cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. In imobil, salvatorii au gasit, fara suflare, o femeie de 93 de ani. Un alt barbat, de 83 de ani, a scapat cu viața și a…

- Tragedie imensa la o fabrica din Romania. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut in gol de la 7 metri inaltime. Totul s-a intamplat la fabrica de caramida de la Aștileu. Un barbat de 48 de ani trebuia sa curețe un buncar de siloz cu argila macinata. A urcat pe o scara de fier și, la un moment…

- Biroul Executiv Municipal al Partidului Socialist Roman, luand in discuție Hotararea nr. 495/28.12.2017 prin care Consiliul Municipal a majorat taxele locale, solicita anularea de urgenta a acesteia si mentinerea taxelor si impozitelor locale la nivelul anului 2017. Principalul motiv al anularii majorarii…

- Sa faci o schimbare radicala in ceea ce priveste stilul de viata este extrem de dificil. Fie ca este vorba de a renunta la fumat sau de a manca sanatos, este greu sa sa te motivezi sa faci aceste schimbari. Uneori, oamenii pot fi impinsi sa apeleze la aceste fapte din cauza starii de sanatate si riscului…

- Un tata in varsta de 42 de ani a fost la un pas de moarte, dupa ce ar fi crezut ca sufera de o simpla raceala. Nu doar ca avea simptomele racelii, dar, caprin minune, acesta acuza dureri foarte mari la cot.

- In cursul dimineții de ieri, 14 ianuarie 2018, un localnic din Cugir a apelat numarul de urgența 112 aratand ca intr-un șanț din apropierea stadionului „Parc” din localitate, se afla un barbat decedat. In urma cercetarilor efectuate de catre organele locale de poliție s-a constatat ca este vorba de…

- Un barbat din localitatea Lazu, județul Constanța, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Constanțeanul este acuzat ca și-a lasat fiul vitreg infirm pe viața, dupa ce, in prima zi a noului an, l-a lovit in cap cu o bara metalica. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta,…

- Un barbat a fost gasit decedat, joi seara, intr-un apartament din municipiul Sebes. Pentru deblocarea usii locuintei, au intervenit pompierii – un echipaj de descarcerare. Urmeaza sa fie stabilite circumstantele in care s-a produs decesul. Revenim cu amanunte.

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o hotarare definitiva in procesul de divorț cu Maria Constantin. Marcel Toader și Maria Constantin au facut sa curga multa cerneala anul trecut, dupa ce s-a aflat ca divorțeaza. Omul de afaceri a scos atunci la iveala amanunte care mai de care mai șocante despre…

- Un barbat de 47 de ani, din comuna Paltinoasa, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de un autocar. Accidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 20:00. La volanul autocarului se afla un barbat de 51 ani din comuna Fantana Mare. Autocarul se deplasa pe DN 17, iar in apropierea intersectiei cu…

- Potrivit antena3.ro, un barbat in varsta de 32 de ani s-a stins din viața, iar o alta persoana a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara in județul Brașov, in apropierea Padurii Bogații. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a…

- UPDATE: "Incendiul este inca in desfasurare, trei masini de pompieri au intervenit si o salvare. In casa locuia un om batran, bolnav. Casa e la strada principala", a declarat un martor care locuieste in apropiere. Din primele informatii, o casa a luat foc in centrul localitatii. Vom reveni cu amanunte.

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Viitorul soț este un barbat pe care-l știe de 30 de ani, cu care a avut doar o relație profesionala. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct”, unde a marturisit…

- Un autovehicul a fost acroșat de un tren sambata dupa-amiaza, in zona localitații Jucu. Din primele informații, evenimentul s-a petrecut in jurul orei 15 langa moara Panemar, in apropiere de Km. 17. In urma impactului, o persoana a fost ranita. La locul accidentului au intervenit pompierii de la ISU…

- A reusit sa intre de curand in Cartea Recordurilor ca fiind cel mai batran barbat in viata la 113 ani si are timp sa impartaseasca din secretele vietii. Bucuriile, tristetile dar si alimentatia sunt lucruri despre care un barbat trecut prin doua razboaie vorbeste cu seninatate. Francisco Nunez Oliviera…

- Descoperire macabra intr-o masina oprita in centrul orasului Oradea. Un trecator a fost atras de pozitia nefireasca a unui barbat aflat intr-o masona astfel ca a sunat la 112. Ajunsi la fata locului, salvatorii au incercat in zadar sa-l resusciteze pe sofer.

- Tragedie in Banat, dupa ce un barbat de 37 de ani si-a pierdut viata la locul de munca. Sfarsitul sau a fost unul infernal, pentru ca a murit strivit de un utilaj TAF, care s-a rasturnat peste el, potrivit infocs.ro. Victima era din Moldova si a venit la Sopotul Nou in Muntii Locvei, intr-o exploatare…