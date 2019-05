Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a trimis, joi, Direcția de Sanatate Publica din Cluj sa verifice situația medicului acuzat ca ar fi operat timp de 10 ani la Spitalul CFR din Cluj fara sa fie oftalmolog.

- Anul trecut, 46 de suceveni au murit din cauza tuberculozei, cu 5 in plus fața de 2017 și cu unul in minus comparativ cu 2016. Din statisticile Direcției de Sanatate Publica rezulta ca, in 2018, in județ au fost depistate 317 cazuri noi de TBC, din care 13 la copii de pina-n 14 ani. La […]

- Potrivit ultimei statistici a Direcției de Sanatate Publica (DSP) Satu Mare, noi cazuri de gripa au fost inregistrate in județ in perioada 25 februarie – 3 martie. Daca in saptamana 18 – 24 februarie au fost inregistrate 24 de cazuri, in perioada 25 februarie – 3 martie, numarul cazurilor de gripa a…

- In plus, inspectorii Direcției de Sanatate Publica au dat amenzi in valoare de 72.200 de lei dupa controalele la cele 10 clinici private. Citiți mai multe pe HotNews.ro Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o…

- Spitalul "Marius Nasta"-Bacterie periculoasa la secția de terapie intensiva Spitalul "Marius Nasta" din București. Arhiva Foto: Agerpres. Sectia de Terapie Intensiva de la Spitalul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din capitala a fost închisa, dupa ce mai multi pacienti…

- Daca in urma cu doua saptamani numarul bolilor de sezon era peste media normala a acestei perioade, in ultima saptamana acesta a inceput sa scada. Potrivit datelor centralizate la nivelul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in saptamana 4-10 februarie, 1.944 de brașoveni au ajuns la medic cu…

- Falsul chirurg italian Matteo Politi și-a construit apararea in fața judecatorului, pornind de la premisa legitimitații. Mai exact, italianul care a fost deja condamnat pentru fapte similare in Italia și Marea Britanie, le-a spus magistraților, la judecarea solicitarii procurorilor de emitere a unui…

- Tot mai mulți timișeni au fost diagnosticați in ultima perioada cu imbolnaviri de sezon. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica... The post Medicii semnaleaza creșterea numarului de imbolnaviri de sezon appeared first on Renasterea banateana .