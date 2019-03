Stiri pe aceeasi tema

- Nouazeci si opt de persoane au murit si cel putin 200 au fost spitalizate in nord-estul Indiei dupa ce au consumat alcool contrafacut, au declarat sambata autoritatile locale, la mai putin de doua...

- Robotul Mazon X, unic in tara si in lume face minuni la Iasi. Primul pacient operat cu ajutorul acestui robot a fost un barbat de aproximativ 60 de ani cu o fractura la coloana in urma unei cazaturi de la o inaltime de 7 metri. Pacientul a fost operat cu cel mai performant robot folosit in chirurgia…

- Luni, fratele lui Mirel Radoi, Mihai Nicusor Radoi, a incercat sa-si puna capat zilelor. Barbatul de 37 de ani s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia. Acum, informatii socante ies la suprafata, referitoare la problemele care l-au impins sa faca acest gest.

- Florin Busuioc a facut dezvaluiri emoționante despre copilaria lui, dar și despre parinți, care au contribuit foarte mult la realizarea sa profesionala. Busu a crescut in satul Soimaresti din județul Neamț, acolo unde a și invatat. De asemenea, tot acolo a avut si prima experienta pe scena. "Eu am avut…

- Al cincilea iesean decedat din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi. Este vorba de un barbat in varsta de 60 de ani care, conform medicilor, suferea de mai multe afectiuni cronice, si care nu fusese vaccinat. Este al doilea deces inregistrat in mai putin de o saptamana,…

- Un baiețel nascut pe data de 2 ianuarie la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie &"Dominic Stanca&" din Cluj sufera de o malformație grava a inimii (a fost diagnosticat cu transpoziția vaselor mari si defect septal), iar singurii doi medici din Transilvania care

- Un barbat stabilit in Bucuresti a gasit, miercuri, in padurea din localitatea Poiana, comuna Brusturi, cu ajutorul unui detector de metale, un proiectil de calibrul 50 milimetri, a declarat, purtatorul de cuvant...

