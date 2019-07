Mort în accident de motoscuter Un tanar din Alimpesti a murit ieri noapte dupa ce a fost implicat intr-un accident de motoscuter. Acesta a fost lovit in plin de un alt motoscuter, condus de un tanar din localitatea valceana Alunu. Ambii au fost transportati la spitalele din Targ... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

