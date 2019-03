Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul american Michael Bolton va susține doua concerte in Romania, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pe 20 iulie, și la Sala Palatului din București, pe 22 iulie, anunța organizatorii evenimentelor, care au dat startul vanzarii de bilete pe site-urile de specialitate, potrivit Mediafax.Biletele…

- Pepe a facut un anunț neașteptat pe internet. Acesta l-e spus fanilor exact ce se intampla și ce decizie a fost nevoit sa ia. Cantarețul a anunțat ca a fost nevoit sa renunțe sa-și prezinte noua piesa la o emisiune de televiziune. Acesta a explicat de ce a fost determinat sa ia aceasta hotarare. "Cu…

- Cantaretul american James Ingram a murit la varsta de 66 de ani, au indicat marti mai multe persoane apropiate acestui artist R&B din anii '80, interpretul unor hituri precum "Baby, Come to Me" sau "Yah Mo Be There", potrivit AFP. "Nu exista cuvinte care sa descrie cat de mult sufar…

- Ed Sheeran va fi judecat pentru plagierea piesei „Let’s Get It On” din 1973 a lui Marvin Gaye, dupa ce cererea artistului birtanic de anulare a procesului a fost respinsa. Sheeran este acuzat ca a plagiat piesa lui Marvin Gaye „Let’s Get It On” cand a compus hitul „Thinking Out Loud” in anul 2014. Potrivit…

- Cantaretul britanic Paul McCartney apare alaturi de Emma Stone, o cunoscuta actrita americana premiata cu Oscar, in videoclipul muzical al noului sau single, "Who Cares", un cantec despre care fostul membru al trupei The Beatles spera ca ii va inspira pe tineri sa lupte impotriva intimidarii (bullying),…

- Springsteen on Broadway', documentarul eveniment care va ramane in istorie ca recitalul live, in care solistul de rock and roll Bruce Springsteen isi deschide inima in fata fanilor sai, a fost lansat de Netflix la 16 decembrie, relateaza EFE, potrivit Agerpres. "Am senzatia ca in seara aceasta,…

- Kendrick Lamar si Drake au primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 61-a gala a premiilor Grammy. Cei doi au primit cate sapte nominalizari, inclusiv pentru „Album of the Year”, cu „Black Panther”, respectiv „Scorpion”.