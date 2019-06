Lucrarile de amenajare a unui arheoparc in incinta Palatului Princiar al Cetații, incepute in aprilie 2018, sunt in curs de execuție, in acest moment lucrarile fiind realizate in proporție de 98%. Luna viitoare ar urma sa fie finalizate si receptionate.

„In contextul descoperirilor arheologice din subsolurile corpurilor A si B din perioada 2012 – 2015, in anul 2015 au continuat cercetarile arheologice in curtea Palatului Princiar al Cetații Oradea pentru punerea in valoare a vechii catedrale gotice, ce se dezvolta pe aliniamentul ce uneste subsolurile corpurilor mai sus amintite si zona…