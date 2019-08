Stiri pe aceeasi tema

- Profanare de morminte la Roșiorii de Vede in Eveniment / on 02/08/2019 at 15:31 / Doua morminte dintr-un cimitir din Roșiorii de Vede au cazut prada hoților, in ultimele zile. Aceștia au ridicat placile grele de ciment de pe morminte, au luat tot ce-au gasit de valoare și s-au facut nevazuți.…

- Primarul Valerica Gheorghe Circiumaru și omologul sau Ali Suluk au semnat protocolul de colaborare intre primariile orașelor Roșiorii de Vede și Iskilip din Turcia, protocol in urma caruia cele doua localitați vor incepe demersurile de infrațire. Orașul Iskilip se afla in provincia Corum și are o populație…

- Profesorul Scolii Populare de Arta din Targu Jiu, Stelian Popescu a pierdut lupta cu viata. Acesta a decedat dupa o perioada de suferinta. In urma cu o luna, mai multi colegi de la Liceul de Arta din Targu Jiu au donat sange pentru a-l salva pe profesorul aflat in spital. Acesta avea nevoie…

- Vaticanul a declarat marti ca va deschide doua morminte dintr-un cimitir aflat pe teritoriul sau, in incercarea de a face lumina in cazul disparitiei in urma cu peste 30 de ani a unui fete pe nume Emanuela Orlandi, informeaza DPA. Actiunea va avea loc la Cimitirul Teutonic din Vatican in data de 11…

- Un tanar de 26 de ani a recunoscut ca a ucis-o pe Manuela Emilia Mustatea , tanara de 30 de ani gasita injunghiata in apartamentul sau din Bragadiru. Criminalul a spus ca a vrut sa-i ia acestea mașina, insa a plecat doar cu 150 de lei. Noi detalii despre tanara ucisa cu sange rece , in Bragadiru. Manuela…

- Lopez Obrador s-a angajat sa reduca violentele care afecteaza Mexicul, dar pana acum rata criminalitatii din acest an este pe cale sa depaseasca recordul din 2018. Ministrul adjunct de Interne, Alejandro Encinas, a declarat intr-o conferinta de presa comuna cu Lopez Obrador, ca 337 de cadavre au fost…

- Polițiștii au reușit sa dea de urma celor doi minori cre au injunghiat de mai multe ori un copil de 12 ani. Aceștia sunt de aceeași varsta cu victima lor și au recurs la un asemenea gest dintr-un motiv halucinant.