- La fix o saptamana de la inmormantarea polițistului Cristian Amariei, ucigașul acestuia, Ionel Marcel Lepa, urmeaza sa fie, la randul lui, condus pe ultimul drum. Pana atunci, insa, rudele acestuia s-au lovit de o problema foarte neplacuta.

- Ionel Marcel Lepa, criminalul polițistului Cristian Amariei, s-a spanzurat in inchisoare cu un cearșaf, conform reprezentanților penitenciarului. Acesta era singur in celula și a fost gasit inconștient luni dimineața.

- Ionel Marcel Lepa, criminalul politistului din Recas, judetul Timis, a murit! Barbatul a fost gasit spanzurat luni dimineața in celula, iar medicii chemați la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, constatand decesul acestuia. Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a impuscat mortal pe…

- Ionel Marcel Lepa, barbatul acuzat ca l-a ucis pe politistul Cristian Amariei, a fost externat joi dimineata din Spitalul Municipal, acolo unde a fost internat pentru o operatie de extragere a celor doua gloante care l-au nimerit in timpul operatiunii initiale de capturare.

- Ionel Marcel Lepa, barbatul acuzat de uciderea politistului Cristian Amariei risca inchisoare pe viata, avand in vedere modul de comitere a crimei, circumstantele faptelor, dar si antecedentele penale. In ultimul caz de ucidere a unui politist din Timis, criminalul a primit in prima instanta inchisoare…

- Politistii de la IPJ Timis l-au prins, in aceasta dimineata, pe Marcel Lepa, ucigasului politistului Cristian Amariei, din urma cu doua zile. Acesta a fost gasit in localitatea Remetea, judetul Timis. Asupra sa a fost gasita si presupusa arma cu care acesta ar fi ucis omul legii.