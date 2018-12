Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Balaci a murit in urma cu mai bine de o luna, iar fiica lui nu iși poate reveni dupa șocul suferit. Lorena Balaci a facut marturisiri emoționante, dupa parastasul de 40 de zile al tatalui ei. „Eu nu mi-am pierdut doar tatal. Mi-am pierdut cel mai bun prieten. Eram foarte apropiati. Toate sarbatorile…

- Lorena Balaci le ține pumnii celor de la CS U Craiova in cursa pentru titlu, unul care ar trebui sa ii fie dedicat marelui Ilie Balaci. Lorena amintește relația speciala pe care o are cu Alexandru Mitrița. "I-am spus si lui Alex, chiar la inmormantare, ca tata a tinut foarte mult la el si in continuare…

- Logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, a declarat vineri ca nu a acceptat invitația președintelui american Donald Trump de a face o vizita la Casa Alba, relateaza site-ul agenției Reuters.Aceasta a declarat ca a refuzat deoarece considera ca liderul de la Casa Alba…

- Piloții unui avion care ii transporta pe prințul Harry al Marii Britanii și pe soția acestuia, ducesa Meghan de Sussex, au fost nevoiți, vineri, sa amane aterizarea pe aeroportul din Sydney, pentru a evita ciocnirea cu un alt avion, potrivit tmz.com.In imaginile publicate de tmz.com, se poate…

- A trecut aproape o sEptEmanE de la tragedia care a indoliat lumea sportului din Romania. Fiica lui Ilie Balaci, Lorena, este ingenuncheatE de durere "i nu poate accepta cE pErintele sEu nu mai este in via:E.

- Lorena Balaci a vorbit cu lacrimi in ochi despre tatal ei, Ilie Balaci, fostul mare fotbalist al Craiovei. ”Minunea Blonda” a fost inmormantata, azi, la cimitirul Sineasca din Craiova. Marele sportiv a decedat la varsta de 62 de ani, in urma unui infarct. Lorena a povestit cat de iubit era Ilie Balaci…

- Fostul component al Craiovei Maxima, Aurica Beldeanu, a ajuns la spital, luni seara, dupa ce i s-a facut rau când a vazut cum sicriul cu trupul neînsufletit al lui Ilie Balaci era scos din Biserica &"Sfântul

- Lorena Balaci a declarat duminica la Craiova ca tatal sau, Ilie Balaci, se temea de moarte si spunea ca va muri tanar. Ea le-a multumit paramedicilor care au incercat sa il salveze pe fostul fotbalist, informeaza News.ro.Citește și:Mesaj CUTREMURATOR al Nadiei Comaneci dupa moartea lui Ilie…