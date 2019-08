Stiri pe aceeasi tema

- Liderii G7 promit masuri urgente privind criza care distruge incet incet plamanul verde a planetei. 20 de milioane de euro vor fi alocate pentru achizitionarea unor avioane capabile sa lupte cu flacarile si pentru reimpadurirea zonei, iar Franta promite inclusiv ajutor militar.

- Robert si-a sunat iubita, inainte sa intre cu viteza intr-o pasarela de beton, la Bistrita. Apropiatii tanarului de 20 de ani spun ca cei doi se certasera si baiatul s-a sinucis. Imagini cumplite au fost filmate la Bistrita, unde un tanar de 20 de ani a intrat cu masina intr-o paserale de beton. Presa…

- In aceste momente, are loc slujba de inmormantare a cunoscutului om de afaceri Marcel Toader, oficiata la capela Cimitirului Central Constanta.La eveniment participa numeroase personalitati ale lumii politice, culturale si mondene.Nina Niculae, verisoara primara lui Marcel Toader, a declarat pentru…

- E cea mai trista zi pentru Catrinel Sandu! Tatal ei, cunoscutul terapeut Nicu Sandu, a fost incinerat. A fost ultima lui mare dorinta, iar familia a decis sa o respecte. Cenusa lui va fi imprastiata in trei locuri speciale.

- Manuela Mustațea, tanara de 30 de ani ucisa in propriul apartament din cartierul Bragadiru, a fost condusa pe ultimul drum duminica. Sute de oameni au participat la inmormantare, inca șocați de ceea ce s-a intamplat.

- Capacitatea elefantilor de a manifesta tristete si durere este unica in randul animalelor, deoarece emotiile lor in fata mortii sunt extrem de complexe. In timp ce majoritatea animalelor nu ezita sa-i lase in urma pe cei slabi si tineri prada mortii, elefantii sunt tulburati de pierderea unui membru…

- Familia polițistului din Timiș, care a fost ucis de un fugar, a avut un șoc cand a venit la locul crimei. Intr-o filmare postata pe rețelele... The post IMAGINI SFAȘIETOARE! Momentul in care familia polițistului impușcat ajunge la locul crimei – VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

