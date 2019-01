Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii romani au obtinut doar trei victorii, prin Tania Plaian, Elena Zaharia si Dragos Florin Oprea, in meciurile disputate joi in grupele preliminare ale probelor de simplu, la Campionatele Mondiale de tenis de masa de la Bendigo (Australia). In Grupa a 8-a, Tania Plaian a dispus…

- Raportul OMS referitor la Supravegherea Consumului de Antibiotice a analizat consumul de antibiotice in 65 de tari si a constatat ca in Olanda sunt utilizate 9,78 de doze zilnice definite (DDD) la 1.000 de persoane, in Marea Britanie de doua ori mai multe, iar in Turcia de inca doua ori mai multe,…

- Netflix este unul dintre cele mai mari servicii de streaming la nivel mondial, cu peste 100 de milioane de abonati la nivel mondial in urma extinderii globale din urma cu trei ani. Se pare insa ca strategia actuala nu va fi de ajuns pentru a convinge noi utilizatori sa devina clienti ai serviciului,…

- O tanara care participa la cunoscuta emisiune ”Vrei sa fii milionar” s-a straduit preț de cateva secunde bune pentru a gasi raspunsul la intrebarea ”Unde se afla Marele Zid Chinezesc?”. Momentul a devenit viral pe internet. Chiar daca participanții care participa la aceasta emisiune au, in general,…

- Statele Unite au autorizat opt tari, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud si Italia, sa continue achizitionarea temporara de petrol iranian, a declarat luni seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in conditiile in care Washingtonul a reintrodus luni sanctiunile impotriva sectoarelor…

- Ramașițele unui copil in varsta de 10 ani, cu o piatra in gura, au fost descoperite intr-un sit arheologic roman din Italia. Specialiștii arata ca ar fi vorba despre un ritual de inmormantare pentru "vampiri".