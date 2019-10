Mormânt străvechi, descoperit în oraşul egiptean Luxor Cele 30 de ateliere, din cea de-a 18-a Dinastie egipteana (1550-1292 i.Hr.), erau folosite pentru prelucrarea lemnului, olarit si pentru realizarea de obiecte funerare, a declarat el pentru jurnalisti. Zahi Hawass, fost ministru al antichitatilor, este seful expeditiei egiptene care a facut descoperirile. Arheologii au descoperit de asemenea un mormant cu o intrare similara cu cea a faimosului mormant al faraonului Tutankhamon, descoperit in Luxor in 1922, a mai spus Hawass, conform Agerpres. Obiecte din aur, un sigiliu din argint si resturi de mumificare au fost gasite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

