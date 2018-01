MORMANE de gunoaie lăsate în urmă după petrecerile de Revelion Peisajul ramas in urma petrecerii de Revelion e de-a dreptul dezolant. In Bucuresti, de pilda, strazile din centru au ramas acoperite cu mii de cioburi, hartii sau pungi abandonate de petrecareți. Pentru muncitorii de la salubritate a fost o adevarata aventura sa curete strazile pana la rasaritul soarelui. Un alt oras aceeasi poveste. Dupa petrecerea de Revelion in aer liber, constanțenii au lasat in piața tot felul de mizerii: confetti, pahare goale sticle, dar și pachete de țigari. La finalul celor patru ore de petrecere, Piața Ovidiu arata ca dupa razboi. Angajații de la salubrizare au venit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa de educatie precum și nepasarea, nesanctionate de autoritati au transformat multe locuri in gropi de gunoi. Localnici si turisti arunca tot felul de resturi pe unde apuca, fara sa le pese ca distrug natura sau ca isi pun sanatatea in pericol. Valea Sebeșului, comuna Sasciori. Peisajul de vis…

- Lipsa de educatie si nepasarea, nesanctionate de autoritati au transformat multe locuri in gropi de gunoi. Localnici si turisti arunca tot felul de resturi pe unde apuca, fara sa le pese ca distrug natura sau ca isi pun sanatatea in pericol. Valea Sebeșului, comuna Sasciori. Peisajul de vis se transforma…

- Constantenii care locuiesc pe strada Luminisului si cei de pe strada Stefan Mihaileanu sunt deranjati de noroiul adus de masinile care ies dintr un santier, organizat pe strada Castanilor nr. 20 A. Potrivit panoului informativ, pe strada Castanilor nr. 20 A se construieste un imobil S D 4etaje, doua…

- Guvernul a aprobat un Memorandum pentru declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar salariile nete…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in aceste zile au depistat trei persoane care se deplasau cu vehicule cu carutele prin oraș, in zone in care acest lucru nu este permis și, in plus abandonau deșeuri pe domeniul public. Un astfel de caz a fost sesizat de cetațeni pe strada General Magheru. Tot in…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA scoate la licitatie contractul "Servicii de consiliere psihologica si psihoterapie in situatii de criza pentru perioada 2018 2021 a angajatilor CNE Cernavodaldquo;, in valoare de 240.000 lei. Ofertele de participare la acesta procedura publica pot fi depuse pana…

- Un tanar, in varsta de 25 de ani din raionul Ungheni risca pana la trei ani de pușcarie. Asta, pentru ca ar fi vanat ilegal un fazan și o caprioara. In momentul in care se intorcea acasa cu prada, a fost reținut de polițiștii de frontiera, iar acum este cercetat penal. S-a intamplat la finele saptamanii…

- CHIȘINAU, 19 dec – Sputnik. Rudele vameșilor moldoveni ar putea ramâne fara locul de munca în urma unor modificari la Legea cu privire la Serviciul Vamal. Proiectul urmeaza sa fie votat de deputați în lectura finala la una dintre ultimele ședințe ale sesiunii de toamna-iarna,…

- Decoratiunile de Craciun se afla pe primul loc in topul darurilor pe care cauta sa le cumpere angajatii din judetul Maramures in preajma Craciunului, cu ocazia Secret Santa, traditie americana devenita extrem de populara in ultimii ani si pe plan local. Tot mai multe companii din Romania au adoptat…

- Angajatii din cadrul Arhivelor Nationale Cluj sunt in pericol, din cauza conditiilor de la locul de munca, in cladiri degradate, fara incalzire, in care este umiditate ridicata, igrasie si mucegai, iar o parte din plansee s-au prabusit, potrivit unui raport de audit al Curtii de Conturi.

- „Din ianuarie, un consilier cu vechime si gradatie 5 de la Bucuresti va avea salariul mai mare ca un director executiv din teritoriu. Noi avem un volum de munca foarte mare, in judetul Iasi sunt 187.000 de pensionari in plata si peste 170.000 de salariati cu stagii de cotizare. Nu avem personal suficient,…

- – Moș Craciun iși trimite “ajutoarele” in județ – “ingerii in roșu” vor jura rolul spiridușilor – aceștia vor duce bunatați in casele batranilor, iar mirosul de portocala va “parfuma” camaruțele celor nevoiași, aducandu-le aminte de sarbatorile petrecute candva in familie Angajații și voluntarii Crucii…

- Angajatii din sectorul operativ de la Penitenciarul Vaslui avertizeaza cu privire la faptul ca vor refuza sa intre la munca, din cauza numarului foarte mic de gardieni raportat la numarul persoanelor private de libertate. Conducerea sindicatului din penitenciar sustine ca angajatii cumuleaza…

- Educatia precara ocupa primul loc in topul celor mai importante obstacole pentru cei care vor sa inceapa si sa dezvolte o afacere in Romania, 23% dintre respondenti afirmand acest lucru, fata de doar 16% in anul 2016, conform datelor barometrelor EY Romania dedicate antreprenorilor, se arata intr-un…

- Cu aproape trei saptamani inainte de Craciun, inspectorii OPC au gasit gandaci la o patiserie din Constanța, in urma unui control. Inspectele colcaiau printre alimentele pregatite intr-o mizerie de nedescris. Patiseria a fost inchisa temporar, iar societatea a fost amendata. Descoperirea dezgustatoare…

- Angajații cancelariei au alertat poliția in legatura cu pachetul suspect, a declarat luni prim-ministrul landului Thuringia, Bodo Ramelow, la Erfurt.Specialiștii urmeaza sa determine daca dispozitivul era funcțional. Citeste si Alerta terorista la un targ de Craciun din Germania:…

- Cel mai nou imobil de birouri din Timisoara are 12 niveluri si o suprafata de 13.000 mp. Pe langa dotarile de clasa A, UBC 1 se evidentiaza in peisajul urban prin arhitectura, cladirea avand forma triunghiulara. Totodata, dispune de acces direct spre parcul si noile zone de retail care urmeaza…

- Municipalitatea a amenajat stații de așteptare in Targu-Jiu pentru angajatii Complexului Energetic Oltenia care fac naveta catre Termoncetralele Rovinari si Turceni. Primarul municipiului, Marcel Romanescu sustine ca au fost deja montate doua statii in zona 9 Mai, pentru angajatii CEO care fac naveta…

- Zilnic auzim ca angajatii unei societati comerciale, institutii a statului, regii autonome, ONG uri, partide politice au organizat un protest in fata prefecturilor, sau in cine stie ce piata celebra din capitala. Zilnic auzim ca angajatii unei societati comerciale, institutii a statului, regii autonome,…

- Angajatii Sectiei supraveghere transport si circulatie rutiera din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau continua activitatile de documentare si sanctionare a conducatorilor microbuzelor de ruta, in contextul transportarii persoanelor al caror numar depaseste

- Chișinaul nu va imbraca straie noi de acest Craciun. Angajații de la Lumteh spun ca in acest an, nu a fost cumparat niciun beculeț din lipsa de bani. Astfel, Piața Marii Adunari Naționale și alte bulevarde ale Capitalei vor fi amenajate exact ca și anul trecut. Cu sau fara beculețe noi, angajații de…

- Dupa doua ore de scandal, directorul Aeroportului International Cluj, David Ciceo, s-a ridicat și a parasit ședința, acuzând ca s-a saturat de jignirile aduse. ”Cu ce drept domul președinte își bate joc de noi și de familiile noastre, facându-ne jeguri?”, a întrebat…

- La capitolul “Cum cheltuiesc romanii banii in funcție de meserii”, un studiu realizat recent de o companie de recuperare a creanțelor arata diferențe interesante vizavi de percepția fața de bani in funcție de locul de munca. Astfel, cercetarea realizata luna trecuta arata ca aceia care fac adesea cheltuieli…

- ROBOR atinge un nou maxim Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut din nou, joi, la 2,09%, de la 2,06%, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat în calculul…

- Peste 80 de salariati ai APIA Gorj protesteaza la aceasta ora in fata sediului institutiei. Angajatii sunt nemultumiti de transferul contributiilor de la angajator la angajat. oamenii spun ca vor pierde si 1.500 de lei la salariu, de la 1 ...

- Mugur Isarescu, critic la adresa Guvernului: „E simplu sa dai si sa dai mult. Problema incepe cand trebuie sa iei" Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a comentat din nou, intr-un mod acid, consecintele politicilor fiscale ale Guvernului, subliniid ca BNR nu este nici impotriva maririlor de salarii, nici…

- Sindicaliștii din cadrul Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunța ca vor protesta, timp de doua zile, împotriva conducerii Consiliului Județean.Printre motivele organizarii protestelor, sindicaliștii amintesc urmatoarele:- nemultumirile…

- NEMULTUMIRI… Activitatea de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a fost paralizata, ieri, pentru mai bine de doua ore dupa ce angajatii institutiei au declansat un protest spontan, nemultumiti de faptul ca nu si-au mai primit salariile de doua luni. Acestia au fost…

- Un detinut din Penitenciarul Giurgiu a fost tinut o zi in plus in celula fata de cat trebuia. El beneficia de reducerea pedepsei pentru ca a stat in conditii improprii. Potrivit sursei Digi24, barbatul, care a fost condamnat in regim de maxima siguranta, a mai stat o noapte in penitenciar in urma unei…

- Creșterea salariului minim brut pe economie cu 450 de lei este menita sa atenueze efectul transferului contribuțiilor pentru pensii (CAS) și sanatate (CASS) la angajat. Cei care au contracte de munca part-time vor fi afectați dur de aceste masuri și vor avea pierderi considerabile din salariul…

- Un proiect de lege pus in dezbatere, azi, de Ministerul de Interne prevede sancțiuni aspre pentru cei care vor continua sa tulbure liniștea publica, dupa ce sunt avertizați de polițiști. Astfel,...

- Desi acum o saptamana 250 de sindicalisti de la uzina Dacia au iesit in fata prefecturii Arges, acum li s-au mai alaturat la protest alte cateva mii de muncitori. Manifestatia programata marti, 7 noiembrie, va avea loc in fata Centrului Cultural al orasului Mioveni. Toti angajatii vor iesi in strada,…

- Spalatoria de la stadionul FC Farul a fost demolata de autoritati. Desi acest lucru trebuia sa se intample inca din luna mai, s-a concretizat abia dupa aproape jumatate de an. Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, constructia nu avea autorizatie, iar proprietarul a fost somat sa isi demoleze…

- Cel mai inspaimantator lucru pentru angajatii romani este ” seful psihopat”, 42% dintre ei spunand ca ar schimba jobul din acest motiv, in timp ce alti 29% ar face acelasi pas din cauza „colegilor care injunghie pe la spate”, iar 10% se declara speriati de lucrul pana in toiul noptii, potrivit unui…

- Printre aceste masuri se numara asigurarea cu locomotive Diesel Electrice de rezerva si cu personal suplimentar a Depourilor Ploiesti, Arad, Cluj, Satu Mare, Brasov, Sibiu, Suceava, precum si a statiei Caransebes, pentru indrumarea trenurilor aflate in circulatie, si deservirea mijloacelor de interventie…

- Fostul premier Victor Ponta și-a exprimat miercuri speranța ca prim-ministrul Mihai Tudose va renunța la ideea trecerii contribuțiilor sociale în sarcina angajaților, masura pe care a catalogat-o ca pe "o aberație".

- Fara masini pe benzina sau motorina, in Paris, pana in 2030 si o retea inteligenta de biciclete. Este planul ambitios pe care il au oficialii din capitala Frantei pentru a reduce poluarea din oras.

- "Pentru ca am intrat de ceva timp intr-o epoca a compasiunii compensatorii, cerem ministrului Justitiei plata orelor suplimentare pentru angajatii din penitenciare. Costurile acestei masuri ar fi de cateva zeci de ori mai mici decat cele presupuse de compensatiile de 5 - 8 Euro pentru fiecare zi…

- Buzoienii care au tot asteptat ani la rand ca strazile din oraș sa fie reabilitate și asfaltate, au parte in fiecare dimineața de cate o surpriza placuta atunci cand tranziteaza zona centrala a orașului. Planurile municipalitații, de a reda orașului o infrastructura moderna dau roade , iar pana in vara…

- Buzoienii care au tot asteptat ani la rand ca strazile din oraș sa fie reabilitate și asfaltate, au parte in fiecare dimineața de cate o surpriza placuta atunci cand tranziteaza zona centrala a orașului. Planurile municipalitații, de a reda orașului o infrastrucura moderna dau roade , iar pana in vara…

- Trans Bus va mai achizitiona anul acesta inca 15 autobuze second-hand pentru transportul urban de persoane. A fost alocata o suma de bani si pentru cumpararea a noua autobuze articulate, tot la mana a doua, care sa fie folosite pe traseele din afara orasului Buzau.

- Cateva zeci de angajați ai Societații de Gospodarire Urbana au protestat in jurul orelor 17 in fața sediului administrativ al SGU din cauza faptului ca nu a fost semnat contractul colectiv de munca. In fața angajaților a venit directorul Ovidiu Negulescu, care a invitat salariații in curte, la discuții.…

- Angajatii liniilor aeriene cunosc mai multe trucuri care te-ar putea ajuta sa rezervi un zbor mai bun, mai ieftin, in care nu trebuie sa stai langa bebelusi si multe alte avantaje, potrivit Business Insider. 1. Cea mai buna ora la care iti poti rezerva biletul este 14:30, intr-o zi de marti.…

- Toamna poate fi anotimpul perfect pentru vacanța, daca știi cum sa alegi destinația. Orașe ca Lisabona sau Atena pot fi sufocante pe timp de vara, cand temperaturile aici depașesc cu mult limita de confort termic. Nu mai vorbim despre Dubai, unde atmosfera devine de-a dreptul insuportabila, cu medii…

- Luni, constantenii care au trecut pe bulevardul Alexandru Lapusneanu au fost martorii unei actiuni care i au marcat. Angajatii unei firme de curatenie au scos dintr un apartament de trei camere tone de gunoaie. Proprietarul apartamentului, care si a transformat casa in ghena, a adunat gunoaie timp de…

- Senatul a respins marți, în calitate de prima camera sesizata, ordonanța de guvern privind introducerea pentru angajatori a obligației de a plati CAS și CASS la nivelul salariului minim pentru salariații cu timp parțial de munca.

- Un munte de cutii, PET-uri, cartoane și gunoaie menajere a fost scos, astazi, din apartamentul unui constanțean! Reprezentanții societații de salburizare chemata sa ridice deșeurile estimeaza ca, pâna la golirea locuinței, vor fi transportate 14 mașini pline ochi cu resturi colecționate de…

- Serviciul Protecție Interna și Anticorupție al MAI continua lupta anticoruptie. Printr-un filmulet, SPIA isi atentioneaza angajatii ca familia care ii asteapta acasa sunt mai presus decat mita pe care o cer sau li se propune.

- Aproape 300.000 de persoane au manifestat marti la Barcelona cu prilejul grevei generale declansate in semn de protest fata de violentele politiei din timpul referendumului pentru independenta Cataloniei, desfasurat duminica, 1 octombrie, relateaza AFP, citand un anunt al politiei municipale.Estimarea…

- Astfel, la capitolul notorietate, peste 90- dintre participanti au ales Amazon pe primul loc, apoi Continental, Endava, Xerox, Centric, Bitdefender, Capgemini, Ness si altele. De aici rezulta ca cele mai renumite firme dintr-un numar de 49, cate a cuprins chestionarul, sunt cele de care s-a auzit cel…