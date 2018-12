Stiri pe aceeasi tema

- Thea Mork, extrema stanga a nationalei Norvegiei, a decis sa puna capat carierei la 27 de ani, chiar din aceasta iarna. Sora mult mai celebrei Nora Mork a facut acest pas in urma multiplelor accidentari pe care le-a suferint de-a lungul carierei, ultima fiind consemnata chiar la...

- Ochii frumoși, lipsiți (prin mana cruda a omului) de bucuria culorii, vad acum din nou. Ochii lui vad cerul, și lumina și ingerii! Suferința lui, in lumea oamenilor, care n-au știut sa-i faca decat prea mult rau și prea puțin bine, a luat astazi sfarșit. Max, cel mai frumos urs din Sanctuarul Libearty,…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a declarat ca Guvernarea PSD-ALDE a acordat o mai mare importanța domeniului sanatații din Romania decat au facut-o guvernarile PNL (PDL). Maricela Cobuz a trasmis ca sanatatea și educația reprezinta pentru actuala guvernare PSD-ALDE, doi piloni importanți pentru…

- Internationalul danez Nicklas Bendtner a fost condamnat la Copenhaga la 50 de zile de inchisoare pentru ca a agresat un sofer de taxi. In plus, jucatorul a fost amendat cu aproximativ 200 de euro.

- Spitalul Orașenesc Turceni va fi reabilitat termic. Primarul Cristina Cilibiu a reușit sa semneze in data de 23 octombrie, contractul de finanțare in cadrul POR 2014-2020 in valoare totala de peste 5 milioane de lei. ,,Sanatatea este prioritara in orașul nostru! In data de 23.10.2018 la sediul ADR SV…

- Luni, 15 octombrie, intre orele 8.00-9.00 și orele 10.00-11.00, elevii de la Școala Petre Ghelmez, din Sectorul 2 și intre orele 9.00-10.00, elevii de la Școala Gimnaziala Nr.309, din Sectorul 6 vor fi informati de medicii si asistentele din rețeaua A.S.S.M.B. despre riscurile de apariție a bolilor…

- Danemarca are in plan constructia unei insule in apropierea portului din Copenhaga pentru a satisface nevoia de spatiu a numarului din ce in ce mai mare de locuitori din acest oras, relateaza vineri Reuters citand un anunt al premierului. Insula, ar putea fi infiintata pana in anul 2070, ar putea…

- Simona Halep a aflat de curand ca sufera de hernie de disc, afectiune cu care un sportiv de performanta nu trebuie sa (se) joace. Chiar anumiti specialisti i-au recomandat repaus si operatie, insa liderul ierarhiei feminine nici nu vrea sa auda. Vrea sa se trateze cu o saptamana de repaus si tratament,…