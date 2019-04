Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din G-7, grupul principalelor state industrializate, ce va avea loc la sfarsitul saptamanii in Franta, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre administratia americana a lui Donald Trump si aliatii cei mai…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au cerut joi eliberarea imediata a ''sefului de cabinet'' al presedintelui interimar venezuelean autoproclamat Juan Guaido, dupa arestarea lui in cursul noptii trecute de catre serviciile de informatii ale Venezuelei, relateaza AFP, potrivit https://www.agerpres.ro/.''SUA…

- Agenti secreti venezueleni l-au retinut pe Roberto Marrero, seful de cabinet al liderului opozitiei de la Caracas, Juan Guaido (foto), au anuntat joi doi parlamentari din Venezuela. Guaido a confirmat informatia, iar SUA cer eliberarea imediata a lui Marrero. "Astazi, Roberto Marrero a fost…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a indemnat Ungaria luni, la Budapesta, sa nu lase Moscova ”sa adanceasca disensiunile” intre occidentali, in contextul in care aceasta tara membra NATO este considerata tot mai ”permeabila” intereselor ruse si chineze, relateaza AFP.

- 'Natura luptei este pe cale sa se schimbe' odata cu infrangerea teritoriala aproape totala a SI, dar retragerea nu inseamna 'sfarsitul luptei americane', a subliniat Pompeo in fata reprezentantilor a 74 de state si cinci organizatii multilaterale, membre ale coalitiei antijihadiste. De…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a anulat vizita prevazuta marti in Kuweit in cadrul turneului sau in Orientul Mijlociu, fiind nevoit sa revina in tara pentru a asista la funeralii in familie, a anuntat luni un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, aflat la Riad, transmit AFP si…

- Seful diplomatiei turce a avertizat joi ca Ankara va lansa o ofensiva in nordul Siriei daca retragerea prevazuta a trupelor americane din aceasta zona va fi amanata, informeaza AFP. "Daca retragerea va fi intarziata prin invocarea unor scuze ridicole care nu reflecta realitatea, de genul 'turcii…