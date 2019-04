Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 apr - Sputnik. Ecuadorul retrage azilul pentru fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a anunțat președintele țarii. Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil. AGERPRES

- Spania isi va redeschide consulatul de la Manchester, cel de-al treilea din Marea Britanie, inchis in perioada crizei, pentru a veni in sprijinul cetatenilor sai rezidenti in Regatul Unit si afectati de Brexit. "In fata circumstantelor unui Brexit iminent, consideram necesar sa intarim prezenta consulara…

- Guvernul lui Lenen Moreno, care s-a aratat in mai multe randuri deranjat de șederea prelungita a lui Julian Assange la ambasada Ecuadorului din Marea Britanie, va folosi așa-zisa scurgere din dosarul INA Papers, ca pretext pentru a-l scoate pe acesta din sediul misiunii diplomatice din Londra, scrie…

- Președintele ecuadorian Lenin Moreno l-a acuzat marți intr-un interviu pentru un post local de radio ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, "a incalcat in mod repetat" termenii azilului politic, acesta traind de aproape sapte ani in ambasada de la Londra a Ecuadorului, relateaza Mediafax citand Reuters.