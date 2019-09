Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 3-5 septembrie se va organiza la Moreni, CUPA SPERANȚEI, turneu destinat juniorilor nascuții in anii 2005-2008. Meciurile Post-ul In atenția echipelor de juniori, nascuți intre anii 2005-2008: CUPA SPERANȚEI! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Update : cațelul a ajuns la stapana sa! Catalin Gabriel Neaga, un tanar targoviștean, a facut mai multe apeluri in Post-ul Update: Caine pierdut in centrul Targoviștei. Ajuta cu informații! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 27 de ani din Mija, comuna I.L. Caragiale este banuit ca a agresat un barbat in varsta Post-ul Barbat din Moreni decedat in urma unui conflict spontan apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accidentul a avut loc la Moreni pe fondul neasigurarii la schimbarea direcției de mers. Se pare ca, șoferul unui autoturism Post-ul Accident la Moreni. Un motociclist ranit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ursul care a facut ravagii intr-un sat din Alba a fost prins și transportat in munți. Animalul a intrat de mai multe ori in gospodariile oamenilor și a ucis doi caini și un porc. Ursul a fost capturat in cursul nopții de vineri spre sambata, tranchilizat și transportat in Munții Șureanu. Ursul a mai…

- Continua teroarea pentru localnicii din cartierul albaiulian Paclișa. Ursul care se plimba prin zona de mai bine de trei saptamani a atacat din nou, in noaptea de miercuri spre joi. Animalul salbatic a omorat un caine, dupa ce cu o zi inainte a intrat intr-o gospodarie, a mai omorat un cațel și a atacat…

- Nici prin gând nu i-a trecut acestei femei ca animalul pe care-l crescuse de mic nu era un câine, cum crezuse timp de doi ani de zile, ci o bestie! A avut parte de un soc urias când a aflat ce era animalul pe care-l lasase chiar sa doarma cu ea!

- sursa foto: grup facebook “esti din moreni daca…” Din nou o intervenție neobișnuita a pompierilor dambovițeni. De data aceasta a Post-ul MORENI: Pompierii au ajutat o vaca in travaliu, incolțita de caini pe strazile municipiului apare prima data in Gazeta Dambovitei .